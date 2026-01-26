В Генштабе подтвердили поражение НПЗ в Краснодарском крае и ряда других объектов врага. Фото и видео

Украинская армия в ночь на 26 января поразила дальнобойными дронами инфраструктуру нефтеперерабатывающего завода "Славянск Эко", который находится в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России. Также была атакована военная инфраструктура ВС РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба ВСУ. Кроме России, взрывы прогремели на ВОТ четырех украинских регионов.

