Силы обороны поразили нефтебазу в Пензенской области России, РЛС и другие объекты врага - Генштаб

Вооруженные силы Украины осуществили ряд атак по территории России и оккупированных территориях Украины. Из строя была выведена военно-стратегическая инфраструктура врага.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ. Под обстрел попала нефтебаза "Пензанефтепродукт" в Пензенской области РФ.

Как сообщается, в результате атаки на объекте зафиксирован пожар. Масштабы ущерба уточняются. В Генштабе говорят, что нефтебаза задействована в обеспечении российских войск.

Также подтверждено поражение радиолокационной станции "Подлет" на временно оккупированной территории Крыма, в районе поселка Фрунзе. Кроме того, на временно оккупированных территориях Донецкой области и Белгородской области РФ поражено сосредоточение живой силы противника. Потери уточняются.

Ситуация на оккупированных территориях

Напомним, ранее в ночь на 22 января украинская армия нанесла поражение по нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае России, который задействован в обеспечении вражеских войск. Также была атакована военная инфраструктура на оккупированных территориях Донецкой, Херсонской областей и в Крыму.

Напомним, ранее в российском Саратове пожаловались на ночную атаку дронов. Жители города рассказали, что слышали"более 10 мощных взрывов", а под ударом оказался местный НПЗ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в регионах России и на оккупированных ею территориях начался "парад блэкаутов". По состоянию на вечер субботы, 17 января, свет пропал в домах россиян в Ейске (Краснодарский край), Краснозаводске и Серпухове (Московская область), а также на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!