'Российская армия больше не растет': Зеленский оценил шансы на мир в Украине

Россия пока не имеет никаких существенных успехов на фронте, а количество ее солдат не увеличивается. Несмотря на мобилизацию, численность призванных военных сравнялась с количеством безвозвратных потерь.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News. Он отметил, что в 2026 году есть большие шансы закончить войну.

Мобилизационный ресурс Кремля исчерпывается

"Да, у них нет успешных вещей, мы должны это понять. Количество их солдат уменьшается, ведь до этого года оно росло. Они ежемесячно мобилизовали 43 000 человек, подписывали контракты и в этом году, впервые за весь период, количество мобилизованных людей и количество безвозвратных потерь стало абсолютно одинаковым. Итак, именно в этом году, в 2025, мы видим, что впервые численность их армии перестала увеличиваться. Поэтому мы надеемся, что уже в 2026 году мы сможем полностью остановить эту войну", – рассказал украинский лидер.

В противном случае, по словам Зеленского, российский диктатор Владимир Путин будет вынужден принять решение о мобилизации. Пока же россияне заключают контакты, ведь общество не поддерживает новую волну призыва, и это грозит внутренними проблемами. Именно поэтому, глава Кремля Путин пытается избежать мобилизации.

"Вот почему я считаю, что сейчас мы и россияне находимся в такой ситуации, когда Соединенные Штаты могут значительно ускорить переход к миру", – подчеркнул глава государства.

Напомним, 28 декабря в Палм-Бич, штат Флорида (США), в резиденции Мар-а-Лаго состоялись переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом с участием делегаций обеих стран. Разговор длился более двух с половиной часов.

Как писал OBOZ.UA, затем Зеленский и Трамп провели совместную пресс-конференцию по итогам переговоров по мирному соглашению. Президент США заявил, что не исключает возможности своего визита в Украину.

