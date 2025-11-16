Россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и 176-ю дронами: обезвредить удалось 139 целей

В ночь на 16 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 177 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 176 беспилотников. Силы ПВО обезвредили 139 вражеских дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 16 ноября (начиная с 18:00 15 ноября) противник атаковал Украину одной баллистической ракетой Искандер-М из Ростовской области РФ, а также 176-ю ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курск, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

В частности, россияне запустили около 100 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 воскресенья противовоздушной обороной сбито/подавлено 139 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 37 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве новые группы вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Как писал OBOZ.UA, накануне войска РФ атаковали FPV-дронами людей в трех областях Украины. Очередные военные преступления агрессора привели к жертвам и пострадавшим.

Также стало известно, что в субботу в больнице Киева умерла женщина, пострадавшая в результате обстрела РФ 14 ноября. Поэтому количество жертв того удара по столице достигло семи человек.