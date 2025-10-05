Оккупанты запустили ночью 549 ракет и дронов: силы ПВО сбили 478 целей

В ночь на 4 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 549средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 478 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

В общей сложности радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 549 средств воздушного нападения:

– 496 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Кача – ТОТ Крыма, около 250 из них – "шахеды";

– 2 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Липецкой обл. - рф;

– 42 крылатых ракеты Х-101/Искандер-К (районы пусков: Самарская, Курская, Брянская обл. – РФ);

– 9 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря.

Основное направление удара – Львовщина. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 14.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 478 воздушных целей:

– 439 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербер (беспилотники других типов);

– 1 аэробалистическую ракету Х-47 М2 "Кинжал";

– 32 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К;

– 6 крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, шесть вражеских ракет не достигли своих целей (локационно утраченные места падения уточняются). Зафиксированы прямые попадания 8 ракет и 57 ударных БпЛА на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 6 локациях.

Как писал OBOZ.UA, по оценкам ISW Россия, вероятно, готовится к массированному комбинированному удару по Украине. В течение сентября захватчики активно накапливали ракеты, преимущественно применяя во время ежедневных атак дроны различных типов.

