Ночью Россия атаковала Украину баллистикой и ударными дронами: силы ПВО обезвредили ракету и 81 БпЛА

В ночь на 7 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 96 средств воздушного нападения: одну баллистическую ракету и 95 ударных беспилотников. Силы ПВО обезвредили 82 цели, в том числе и "Искандер-М".

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Атаку россияне начали около 18:00 6 января. Пока в РФ праздновали Рождество, ее "богобоязненные" военнослужащие запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" из Таганрога, а также 95 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений российских Приморско-Ахтарска и Орла, а также из Гвардейского в Крыму и с оккупированной части Донецкой области.

В частности, оккупанты использовали в атаке около 60 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены одна баллистическая ракета и 81 вражеский БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, центре и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах по состоянию на 8 часов утра.

Что известно о последствиях вражеских ударов

В Черкасской области новые сутки начались с воздушной тревоги.

"В результате падения вражеских БпЛА повреждены здания нескольких предприятий на Уманщине. Пожары оперативно ликвидированы. Обломки изъяты правоохранительными органами. К счастью, обошлось без травмированных", – рассказал утром начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что вечером 6 января Россия атаковала дронами Днепр. После удара баллистикой враг направил на город несколько групп ударных БПЛА, прозвучала серия мощных взрывов, есть разрушения.

Известно как минимум о семи пострадавших, среди них есть дети.

Из-за атаки дронов в Днепре повреждена многоэтажка. Также возникли пожары на территориях детского сада и профтехучилища.

