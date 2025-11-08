Россия массированно атаковала критическую инфраструктуру Украины: силы ПВО обезвредили 406 дронов и девять ракет

В ночь на 8 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 503 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 415 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В Воздушных силах отметили, что очередную атаку россияне начали около 18:30 пятницы, 7 ноября.

Враг пытался нанести как можно больший ущерб, направляя ударные дроны, ракеты воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры.

С начала атаки и до 10 часов утра 8 ноября радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили и осуществили сопровождение 503 средств воздушного нападения – 45 ракет (из них – 32 баллистические) и 458 БпЛА различных типов (около 300 – "Шахеды"):

458 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – временно оккупированный Крым;

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) с направлений Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – временно оккупированный Крым; 25 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (из Курской, Воронежской, Ростовской области РФ);

(из Курской, Воронежской, Ростовской области РФ); 10 крылатых ракет Искандер-К (из Курской, Воронежской области РФ);

(из Курской, Воронежской области РФ); 7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" (из Тамбовской области РФ);-

(из Тамбовской области РФ);- 3 крылатых ракеты "Калибр" (из акватории Черного моря).

Основные направления удара – Киевщина, Днепропетровщина и Полтавщина.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 10.00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 415 воздушных целей:

406 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов);

типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов); 9 ракет различных типов.

На момент публикации сводки было зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях и падение сбитых (обломки) на 4 локациях в разных регионах Украины.

Кроме того, по состоянию на 10.00, информация о падении/попадании 10 вражеских ракет уточнялась.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне, 7 ноября, россияне ударили по автовокзалу на Херсонщине. В результате атаки погиб мужчина, еще одна девушка ранена.

А в Чугуеве, что на Харьковщине, Россия сравняла с землей отделение "Новой почты". Вместе со зданием уничтожены посылки на 10 млн грн.

