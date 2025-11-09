Россия ночью атаковала Украину 69-ю дронами: в Воздушных силах рассказали, сколько БпЛА удалось сбить

В ночь на 9 ноября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 69 средств воздушного нападения: большинство из них – "Шахеды". Силы ПВО обезвредили 34 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Начиная с 18:00 8 ноября и до 09:00 9 ноября россияне атаковали Украину 69 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ).

Около 50 из них оказались "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 34 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 32 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в Воздушных силах.

Последствия российского террора

Под ударами российских войск ночью снова оказалась Одесская область.

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками вражеских дронов повреждены частные домовладения. Разрушены гараж и крыши двух жилых домов. Возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", – рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

В ГСЧС добавили, что в результате атаки повреждения получила также газовая труба.

Над Днепропетровской областью в течение ночи силы ПВО уничтожили два вражеских дрона, сообщил и.о. начальника Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

Он добавил, что этой ночью российские дроны атаковали Маломихайловскую громаду Синельниковского района: пострадал 75-летний мужчина. Взрывы раздавались и в Васильковской громаде.

"Всего в районе повреждены инфраструктура и частный дом. Огнем охватило авто. Разрушения есть на территории предприятия", – отметил Гайваненко.

Также российский БПЛА нанес разрушения частному дому в Павлограде, повреждены также две хозяйственные постройки, еще одна уничтожена полностью.

По Никопольскому району – в частности по райцентру и Покровской громаде – россияне ударили FPV-дронами и тяжелой артиллерией: последствия еще устанавливаются.

На Сумщине в результате удара российского дрона пострадала 78-летняя женщина в Путивльской громаде.

В Харьковской области под российскими ударами оказалась, в частности, Лозовая: по городу захватчики ударили КАБом – бомба попала вблизи жилой застройки.

"Разрушениям различной степени подверглись 40 жилых домов, в том числе многоэтажка. В очередной раз придется восстанавливать объекты критической инфраструктуры и ЖКХ. На местах работают экстренные и коммунальные службы — фиксируют и ликвидируют последствия удара. За помощью к врачам Лозовской громады люди пока не обращались", – написал председатель Лозовской городской территориальной громады Сергей Зеленский.

Он добавил, что в Лозовой действуют аварийные графики отключения электроэнергии.

"Водоснабжение остается стабильным, однако из-за проблем со светом отсутствует теплоснабжение – как и во многих других громадах Украины", – написал председатель Лозовской громады.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Россия обстреляла подстанции двух АЭС – Хмельницкой и Ривненской. Из-за этого Киев требует срочного созыва заседания Совета управляющих МАГАТЭ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уверен: это были не случайные, а хорошо спланированные удары захватчиков. Россия намеренно ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе.

