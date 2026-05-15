Россия атаковала Украину шестью ракетами и 141 дроном: силы ПВО обезвредили 131 цель

В ночь на 15 мая Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 147 средств воздушного нападения: шесть ракет и 141 БпЛА. Силы ПВО обезвредили 131 цель, в частности, вражескую ракету Х-35.

Видео дня

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки и результаты боевой работы сил ПВО

В течение ночи с 14 на 15 мая российские войска атаковали Украину пятью противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря, одной противокорабельной ракетой Х-35 из временно оккупированного Крыма, а также 141 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами типа "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), временно оккупированные Донецк, а также мыс Чауда и Гвардейское (Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 1 противокорабельная ракета Х-35 и 130 вражеских БпЛА различных типов на юге, севере и востоке страны.

"Пять противорадиолокационных ракет Х-31П не достигли своих целей. Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 7 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия вражеских ударов

Этой ночью Россия снова атаковала Одесскую область. На местах прилетов возникло несколько очагов возгорания.

"В жилом секторе повреждены четыре дома и нежилое здание: часть домов разрушена, выбиты окна и изуродованы конструкции, также повреждены 3 легковых автомобиля. Ранены два человека. под ударом также оказалась критическая инфраструктура — возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали", – рассказали утром в ГСЧС.

На Днепропетровщине за сутки россияне почти 20 раз атаковали дронами два района области.

На Никопольщине пострадали Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены админздание и две скорые. После удара по спецтранспорту оккупанты повторно атаковали медиков.

Повреждено также предприятие.

В Павлоградском районе под ударом были Павлоград и Богдановская громада. Изуродованы 9 частных домов, гаражи, хозяйственные постройки и автомобиль.

Люди не пострадали, сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Киеве российская ракета снесла часть многоэтажки. По состоянию на 6 часов утра 15 мая было известно о по меньшей мере 24 погибших, среди них ребенок.

Также оккупанты нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В области после этого фиксировали обесточивание.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!