Россия ночью атаковала Украину сотней дронов: защитники неба обезвредили 66 беспилотников, есть и прилеты

В ночь на 27 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 100 средств воздушного нападения: среди запущенных дронов насчитывалось около 70 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 66 целей.

Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать беспилотники россияне начали с 18:30 воскресенья, 26 октября.

В течение ночи противник атаковал 100 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Курска, Орла, Приморско-Ахтарска.

В частности, в небе над Украиной фиксировалось около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 66 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксированы попадания 26 ударных БпЛА на 9 локациях .

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – обратились к украинцам в Воздушных силах.

