Россия нанесла пять ударов по Запорожскому району: многие люди остались без света, есть повреждения. Фото

Армия государства-агрессора России в воскресенье, 26 октября, устроила дроновый обстрел Запорожского района. Произошли разрушения; без электроснабжения остались более 1700 абонентов.

О вражеской атаке сообщил в Telegram глава ОГА Иван Федоров. Также о последствиях информировала на официальном сайте пресс-служба Главного управления ГСЧС на Запорожье.

Что известно об очередном российском обстреле

Федоров заявил, что противник совершил по меньшей мере пять ударов беспилотниками по Запорожскому району.

Из-за этого свет исчез у более чем 1700 потребителей. "Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью", – обещал чиновник около 22:00.

Повреждены частные дома, спортивное учреждение, хозяйственные постройки. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям уточнили, что под ударом, в частности, был поселок Новониколаевка. Серия взрывов там прозвучала в 20:40 воскресенья, 26 октября:

по одному из адресов в результате попадания повреждены три жилых дома и возникли пожары на площади 40 квадратных метров;

на площади 40 квадратных метров; по другому адресу произошло возгорание в спортзале детско-юношеской спортивной школы на площади 10 квадратных метров.

К ликвидации последствий привлекались 15 спасателей и три единицы техники ГСЧС.

Как писал OBOZ.UA, утром 26 октября российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Управляемые авиабомбы россияне направили на Гуляйпольскую громаду. В результате атаки есть погибший и пострадавший.

