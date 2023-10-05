Российская оборонка использует станки американской корпорации NSH: расследование журналистов из США. Видео

Оборонно-промышленный комплекс России, несмотря на введенные санкции, использует станки американской корпорации NSH. Детали западного образца использует челябинский тракторный завод УРАЛТРАК. У него есть контракты с Минобороны РФ.

Это выяснили журналисты-расследователи из США. Репортаж опубликован на YouTube-канале издания PBS NewsHour (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В частности, в своем рекламном ролике УРАЛТРАК засветил станок Niles-Simmons. Его используют для создания коленчатых валов, необходимых двигателям.

NSH берет свое начало в корпорации Simmons Machine Tool Corporation из северной части штата Нью-Йорк.

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"Станки Niles-Simmons производятся в Германии, однако эта компания на 100 процентов принадлежит американцам, поэтому на нее распространяется американский экспортный контроль", – говорится в материале.

Известно, что у компании есть производственные мощности в Германии, Китае и США.

Журналисты выяснили, что в 2016 году глава NSH Group Ганс Науманни выступал против санкций против страны-агрессора.

В 2017 году во время президентства Дональда Трампа, Науманни рассказал немецкой газете, что голосовал за республиканца, и поддержал его предполагаемую позицию по отношению к России.

"В 2016 году NSH отправила станок Н50 стоимостью более 3 миллионов долларов со своего завода в Германии на Коломенский завод в Московской области. NSH продавала свою продукцию в Россию через посредников, таких как швейцарская торговая фирма Galika. Galika AG закупала продукцию Niles-Simmons в Европе, а затем отправляет ее своим дочерним компаниям в России. Эти российские филиалы Galika затем продают машины производителям оружия России через конкурсы по государственным закупкам", – отметили журналисты.

Науманни рассказал журналистам, что NSH Group прекратила всю торговлю с Россией после вторжения в Украину, однако намерение продолжать поставлять в государство-террористку свою продукцию по контрактам, заключенным до начала войны.

Так, немецкая дочерняя компания Hegenscheidt-MFD корпорации NSH осуществила не менее 40 поставок в РФ. Общая их стоимость составляет 17 миллионов долларов. Это произошло в период с мая 2022 по март 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, реальное состояние российского военно-промышленного комплекса почти достигло предела. Если ситуация не изменится, то армии страны-агрессора уже совсем скоро придется вооружиться стрелами и дубинками. Вся причина в санкциях, введенных миром против России.

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