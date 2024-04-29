Интересное явление сейчас отмечается в зоне боевых действий с российскими оккупационными войсками. Дело в том, что с начала апреля общая их численность именно в зоне БД сократилась почти на 10 тысяч.

Так, по состоянию на конец апреля группировка РОВ в Украине исчисляется в 466 тысяч тел. В свою очередь, на начало апреля оккупантов в Украине было более 475 тыс. Такое разительное сокращение отмечается впервые за более чем два года активных боевых действий.

По группам войск ситуация следующая.

ГВ "Днепр", зона ответственности левобережная Херсонщина и Запорожская область - самая многочисленная.

На начало апреля была чуть более 129 тыс, по состоянию на сейчас – более 129,5 тыс тел.

ГВ "Обороны Крыма", тут всё понятно с зоной. Была 13,5 тыс тел, на сейчас – всё те же 13,5 тыс тел.

ГВ "Восток", зона ответственности юго-запад Донецкой области, часть восточной Запорожской. Я её называю ГВ "Затычка", поскольку её функционал примерно именно такой.

На начало апреля 51,5 тыс тел, на сейчас – 51,5 тыс тел. Практически без изменений.

ГВ "Юг", зона ответственности Донецкая область, самая боеспособная и агрессивная ГВ.

Была 113,5 тыс тел, сейчас – 114 тыс тел. Незначительный прирост, но при этом, в её составе продолжают оставаться подразделения передислоцированные из зоны ответственности ГВ "Центр".

ГВ "Центр", зона ответственности – Лиманское направление, основная локация – Кременная.

Была 87,5 тыс тел, на сейчас – 86 тыс.

ГВ "Запад", зона ответственности – Купянское направление, а с некоторых пор большая часть Лимано-Купянской оси. Группа с наибольшей танковой компонентой среди всех.

Была более 81 тыс тел, на сейчас – 71,5 тыс тел. Значительное сокращение, как из-за потерь, так и из-за реорганизаций и передислокаций.

Отдельно хотел бы отметить ново-сформированную ГВ "Север", созданную на базе групп прикрытия границы "Брянск", "Курск" и "Белгород". До реформы их численность была 35,5 тыс тел, а по состоянию на сейчас – 49,5 тыс тел. Прирост на 10 тыс тел, но при этом, такой численности недостаточно для полноценного контроля имеющейся границы с Украиной, не говоря уже про угрозы вторжения и захвата Харькова, или Сум, или Чернигова. Кроме того, подчеркну, что эта ГВ находится вне зоны боевых действий.

Таким образом, можно констатировать, что российское командование не может полноценно решить задачу с накоплением человеческого ресурса из-за высоко уровня потерь. При необходимости быстрого усиления одной из ГВ на каком-либо направлении, используются не столько резервы, сколько ресурс других ГВ.

Всё это указывает на неизбежность усиления мобилизации на россии, нынешний уровень которой командование РОВ совершенно не устраивает и не позволяет одновременно, как компенсировать потери в ноль, так и наращивать присутствие в зоне БД и формировать новые подразделения на территории самой рф. Только, что-то одно или полтора, за счёт уже имеющегося ресурса.