Российская пропаганда выдала разбитую ДРГ за прорыв на Сумщину: в ССО отреагировали на вброс и показали уничтожение оккупантов

Пропагандисты из РФ в который раз пытались выдать желаемое за действительное, заявляя о "прорыве российских войск" через границу на Сумщине и якобы захвате села. На самом деле это была попытка работы вражеской ДРГ, которую успешно остановили украинские спецназовцы.

Видео дня

События разворачивались на границе 10 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операции, показав видео с тем, как о нем лгали рупоры Кремля и чем на самом деле все закончилось.

Так, российские пропагандисты утверждали, что "войска РФ прорвались к позициям ВСУ" на границе Сумщины со стороны села Плехово Курской области РФ.

В ССО отметили, что благодаря слаженной работе защитников диверсионно-разведывательную группу россиян возле границы с Сумщиной быстро обнаружили и отследили маршрут каждого врага.

Впоследствии операторы ССО ликвидировали часть вражеских диверсантов точными сбросами с дронов, а также устроили на них засаду.

Уцелевшие военные армии РФ были вынуждены бежать на российскую сторону границы. Однако и там операторы ССО догнали врагов: нескольких они ликвидированы из засады, двое последних обезвредили со стрелкового оружия.

"Всю работу можно увидеть в нашем видео. Работаем и дальше нести смерть врагам и разбивать их фейки", – добавили в Силах спецопераций ВСУ

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Генштаба ВСУ майор Дмитрий Лиховой еще 10 декабря заявил, что информация о "прорыве" войсками РФ госграницы на территории Сумской области не соответствует действительности. Соответствующие вбросы были официально опровергнуты также Государственной пограничной службой и Сумской областной военной администрацией.

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