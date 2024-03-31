Российская ПВО ночью, вероятно, сбила запущенную по Украине ракету: в сети показали фотодоказательства

Во время ночной атаки на Украину в Саратовской области РФ прогремели мощные взрывы. Впоследствии российские оккупанты заявили о якобы сбивании украинских дронов над регионом, они также опубликовали фото обломков уничтоженной воздушной цели.

Однако эти обломки подозрительно похожи не на фрагменты беспилотника, а на остатки российской ракеты Х-101. Именно такие в ночь на 31 марта захватчики запускали по Украине со стратегической авиации.

Первым на сообщение о взрывах в районе города Красноармейска Саратовской области прошлой ночью обратил внимание российский оппозиционный журналист Майкл Наки.

"Нигде этого не вижу, но несколько подписчиков написали, что около 5 утра мощно рвануло в Красноармейске (60 км от Саратова) Саратовской области. Туда, по информации местных, прилетели дроны. Прислали запись с камер и фото одного из беспилотников уже на земле. Его публиковать не буду, пока не появится в общем доступе, чтобы никого не подставлять; видеозапись добавляю", – написал он в своем Telegram-канале.

Со ссылкой на одного из подписчиков Наки также добавил, что в районе, где раздавались взрывы, "есть перегонка ГСМ и переработка нефтепродуктов, но не большая".

Однако вскоре в сети появилось фото обломков дронов, которые исследователь OSINTtechnical идентифицировал как остатки российской ракеты.

"Сегодня ранним утром российская крылатая ракета Х-101, выпущенная в сторону Украины, упала вблизи российского города Красноармейск Саратовской области", – написал он, приложив к сообщению фотографию из местного паблика.

Чем больше появлялось фото обломков, тем больше крепла уверенность, что к дронам сбитое средство воздушного нападения не имеет никакого отношения.

О причинах падения российской ракеты написал общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко.

"Россияне заявили о сбивании ночью над Саратовской областью неизвестных дронов и показали их обломки. А это оказалась сбитая ракета Х-101, выпущенная из стратавиации этой ночью. Саратовская ПВО отработала в защиту Украины", – написал он.

О том, что российская ракета "была сбита россиянами или упала из-за технической неисправности", писал и Telegram-канал "Оперативный ВСУ", администраторы которого склоняются к первому варианту, учитывая утренние видео с места событий.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что Россия создает мобильные огневые группы и ищет системы ПВО для защиты от украинских дронов. Впрочем, по мнению аналитиков, россиянам будет сложно выставить эту оборону в необходимом масштабе в ближайшем будущем. Захватчики жалуются на бюрократию и то, что Кремль отдает приоритет защите стратегических энергообъектов только в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга.

Тем временем российские пилоты продолжают сбрасывать на Белгородскую область фугасные авиационные бомбы. По состоянию на 29 марта было известно о минимум 11 таких случаях за последнюю неделю.