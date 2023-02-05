Российская ракета попала в университет в центре Харькова: фото и видео последствий прилета

В результате ракетного удара, нанесенного войсками РФ по центру Харькова утром 5 февраля, значительные разрушения потерпело здание Харьковского национального университета городского хозяйства имени А.М. Бекетова, ранен охранник учебного заведения.

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По факту очередного нарушения Россией законов и обычаев ведения войны открыто уголовное производство.

Около 8 часов утра 5 февраля российские войска атаковали ракетами С-300 центр украинского Харькова. Зафиксировано два прилета – по жилой застройке и зданию университета.

"По данным следствия, 5 февраля 2023 около 8:20 российские военные нанесли ракетный удар по Киевскому району Харькова. Одна из ракет попала в пятиэтажное здание высшего учебного заведения и нанесла серьезные разрушения. Получил ранения охранник. Другая вражеская ракета попала вблизи жилого дома. Пострадали четверо его жителей", – рассказали в ОГПУ.

По факту очередного военного преступления, совершенного Россией в Украине, возбуждено уголовное производство. Удар по университету и жилым домам прокуроры квалифицировали по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

На месте прилетов работают прокуроры Киевской окружной прокуратуры Харькова и следователи полиции.

Утром оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова — прокуроры и следователи полиции Харьковской области работают на местах обстрелов.

По предварительным данным ракеты типа С-300 россияне запускали с территории Белгородской области.

"Здесь нет никаких военных. Здесь есть только гражданские. Здесь расположена Академия городского хозяйства (с 2013 года - Харьковский национальный университет городского хозяйства имени М.Бекетова. - Ред.), которая полностью разрушена", - прокомментировал утренний удар РФ мэр Харькова Игорь Терехов , прибывший на место прилетов.

Напомним, утром 5 февраля войска РФ ударили ракетами по центру Харькова. Захватчики подло били по жилой застройке и социальным объектам, там не было ни военных, ни техники, ни "баз НАТО" с "биолабораториями".

К счастью, обошлось без погибших. Однако пострадали мирные харьковчане, среди которых и охранник разрушенного российской ракетой университета.