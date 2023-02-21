Российская стратегия обесточивания Украины не добилась успеха благодаря энергетикам и ПВО – The New Yorker

Российская стратегия погружения Украины во мрак и холод если не провалилась, то, безусловно, также не добилась успеха, пишет американское издание The New Yorker.

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"Общественное мнение не изменилось в результате отключений — опросы последних месяцев показали, что более 80% респондентов в Украине хотят продолжать борьбу, столько же, сколько было до начала атак на энергосеть. Со временем противовоздушная оборона Украины улучшилась, а техника стала быстрее ремонтировать электросеть. Тем временем российские запасы ракет большой дальности сократились, что привело к менее частым атакам", - пишет издание.

Корреспонденты The New Yorker посетили атакуемые российскими ракетами ТЭС ДТЭК на Востоке и Западе Украины, а также магистральные подстанции Укрэнерго.

По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, российские террористы изменили тактику атак на энергосистему, однако благодаря профессионализму энергетиков и военных это не помогло им достичь своих целей.

"Они сменили стратегию". С осени прошлого года русские военные начали атаковать угольные электростанции, подстанции и трансформаторы по всей Украине. Российские официальные лица полагались на то, что, лишив украинцев электроэнергии и, как следствие, тепла и воды зимой, они подорвут решительность страны, но это им не удалось", - сказал Сахарук.

Напомним, недавно Президент Владимир Зеленский поблагодарил энергетиков за дни без отключений света.