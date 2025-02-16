Российская СВР анонсировала 'теракт украинских спецслужб' в Балтийском море: в чем угроза и что задумал враг

На этой неделе в Службе внешней разведки России сообщили о том, что украинские спецслужбы при содействии "западных кураторов" якобы готовятся взорвать судно в Балтийском море – причем используя российские мины. Крайне абсурдное заявление, но зная специфику работы СВР РФ можно говорить о том, что у это вполне может быть формат анонса собственных диверсий.

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Согласно версии российской СВР, в Балтийском море будет якобы проведен террористический акт, организованный украинскими и западными спецслужбами, направленный на дискредитацию России, и он станет поводом закрытия российским судам прохода через Балтику.

Сама по себе эта версия, прозвучавшая от СВР РФ, выглядит глупо и крайне гротескно. Например, если этот теракт хотят организовать западные спецслужбы, то зачем привлекать Украину, не имеющую и близко выхода в Балтийское море? Ведь все можно провести самостоятельно, без лишних промежуточных звеньев!

Вся абсурдность заявлений российской СВР таковой и оставалось бы, если только не знать, что за последние годы, особенно при руководстве Сергея Нарышкина, эта структура превратилась в генератор дичайших фейков. При этом сам глава СВР РФ очень часто выступал как прямой спикер и ретранслятор этих фейков, унизив себя до уровня говорящей ересь с экранов телевизора головы. Но таков нынешний статус Службы внешней разведки России – генерировать фейки, по которым позже будут отрабатываться куда более серьезные операции. И затем у российского представителя при ООН и прочих персоналий будет оправдание – мол, мы же вас предупреждали.

Таким образом СВР РФ анонсировала готовящийся в Балтийском море террористический акт, направленный на некое иностранное судно, заранее отмечая, что "это не они". Но даже если и так, то с чем могут быть связаны такие действия?

Балтийский накал

С конца 2024 года Балтийское море стало эпицентром гибридного противостояния. Так, с 17 на 18 ноября 2024 года были повреждены два подводных телекоммуникационных кабеля BCS East-West Interlink и C-Lion1. Месяц спустя, 25 декабря, был поврежден силовой кабель Estlink 2, что привело к сокращению поставок электроэнергии в Эстонию. Во всех случаях подозреваемыми были судна российского теневого флота, находившиеся в той зоне в момент повреждения.

Очевидно, что Россия, пользующаяся имеющимися у ней возможностями, а именно богатым прошлым и опытом глубоководных диверсий, развернула в Балтийском море гибридную войну против стран, имеющим к нему выход.

Стоит отметить, что такие угрозы были всегда, а действия России в Балтике часто выходили за рамки дозволенного. И не только в границах Балтики.

Например, летом 1991 года команда боевых пловцов Балтийского флота ВМФ РФ осуществила минирование пяти нефтедобывающих платформ в акваториях Северного и Норвежского морей в районе Шетландских островов (60-62 грд. северной широты и 1-4 грд. восточной долготы). Мины устанавливались под опорами и маскировались донными отложениями и мусором с платформ.

Для выполнения поставленных задач применялось гидрографическое судно "ГС-301" с экипажем в 15 человек, которое изначально было изготовлено по проекту 872 с последующим применением в качестве специального разведывательного судна.

1 июля 2019 года в Баренцевом море произошла катастрофа на сверхсекретной подводной лодке АС-12 "Лошарик". В день ЧП она проводила учения по нарушению целостности и осуществлению прослушки подводных гражданских и зарубежных военных кабелей связи, отработку размещения элементов российской позиционной системы подводного наблюдения "Гармония" (аналог SOSUS) и размещение на морском дне изделий, предназначенных для борьбы с американской гидроакустической противолодочной системой SOSUS.

В апреле 2019 норвежские рыболовы выловили в районе Финнмарк кита-белуху с закрепленной на ней камерой типа GoPro. Именно белух, как бы это ни звучало странно, часто использует для своих задач Главное управление глубоководных исследований ВМФ РФ, к которому были приписаны погибшие на подлодке АС-12 офицеры.

Также сообщалось, что бойцы российского спецназа часто посещали территорию архипелага Шпицберген и материковую часть Норвегии, проводя там разведку местности, изучали важные объекты инфраструктуры. МО Норвегии тогда отказалось комментировать данную информацию – по сути не опровергнув ее.

Даже сегодня Россия представляет собой серьезную угрозу безопасности и стабильности в регионе. Но с учетом понимания степени этой угрозы и возможностей страны-агрессора, возникает вопрос: с какой целью россияне могут пойти на совершение теракта в Балтике? Какова цель настолько рисковой операции против судна одной из европейских стран?

Преследуемые цели

Россия всегда использовала террор для того, чтобы ускорить процесс достижения своих целей. В большинстве случаев это давление на страны Запада и не только для уступок в тех или иных вопросах. Даже сейчас, когда Дональд Трамп часто произносит миротворческие речи, а Путин имитирует готовность к диалогу, Россия продолжает наносить по тыловой Украине ракетные удары и налеты дронов – в том числе и по таким объектам, как Чернобыльская АЭС.

Россия гибридными операциями в прошлом году нанесла серьезные повреждения европейской инфраструктуре, кабелям связи и энергообеспечения. Но 8 февраля внезапно что-то случилось с кабелем "Ростелекома". В эту игру можно играть вдвоем? Вполне возможно и не исключено, что это был сигнал России именно с таким посылом. Но Москва не привыкла останавливаться, получив пощечину – ей нужно больше.

Террор в Балтике под чужим флагом с обвинениями в адрес Украины и западных спецслужб может стать попыткой России противодействовать санкциям против ее теневого флота, против поддержки Украины, в ультимативной форме требовать давления на Украину в вопросах мирных переговоров в формате капитуляции.

Угроза закрытия для России прохода через Балтийское море, а она вполне реальна, для нее не так страшна, как проигрыш в войне с Украиной. Как позволение Европе отвечать на гибридные угрозы. Как потеря статуса главного гопника подъезда, которого уже никто не опасается и каждый сам готов ему навалять.

Поэтому Россия, пользуясь серьезным опытом проведения диверсий, и вправду может заняться системными атаками на гражданские суда европейских стран в Балтийском море, развернув горячую гибридную войну в регионе. Причем это полностью соответствует амбициям Кремля.

Напомню, а то многие об этом забыли, что в планах Москвы после быстрой победы над Украиной входила прямая конфронтация с НАТО, которая должна была начаться с удара по странам Балтии и отрезании их по Сувалкскому коридору. И очень сильно сомневаюсь, что в Кремле от этих планов отказались. Разве что могли изменить формат ведения этой войны на более гибридный окрас. По крайней мере – пока.

В связи с этим степень угрозы для Балтики за последние дни только возросла. Продолжающееся попустительство и попытки умиротворения России приводят к тому, что зажатая в угол крыса в отчаянии становится только смелее.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".