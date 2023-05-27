Российские добровольцы в Белгородской области использовали технику, отбитую у армии Путина: в ГУР раскрыли подробности

Во время рейда в Белгородскую область россияне из "Русского добровольческого корпуса" не имели ни одной единицы американской техники или оружия, переданной им Украиной. Использование техники и вооружения, предоставляемого украинской армии, жестко контролируется странами-партнерами.

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Техника, видная на видео российских добровольцев из Белгородской области, в свое время была захвачена оккупантами на разных направлениях фронта, а бойцы РДК и легиона "Свобода России" отбили ее у захватчиков назад. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью "Радио Свобода".

По словам Черняка, российским добровольцам, 22 мая совершивших рейд на территорию России, не было передано ни одной единицы техники или вооружений, предоставленных Украине западными партнерами.

"Существуют очень четкие механизмы контроля того оружия, которое передавалось Украине. Оно передавалось исключительно для использования Вооруженными силами Украины, то есть регулярными формированиями украинской армии. Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители тех стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, которое было предоставлено партнерами, не была передана "Русскому добровольческому корпусу", – заверил Черняк.

Те единицы западной техники, которые можно наблюдать на видео, обнародованных российскими добровольцами по итогам рейда, а также на кадрах минобороны РФ, на самом деле воюющие на стороне Украины россияне отбили у оккупантов, захвативших их ранее.

"Техника, которую использовал РДК, она была захвачена у россиян, которые в свое время, в результате боевых действий, где-то получили ее там под Бахмутом или в других районах, понимаете? Захватили россияне и РДК эту технику, опять же, у них отбил", – подчеркнул представитель ГУР МОУ.

Напомним, 22 мая воюющие на стороне Украины российские добровольцы провели новый рейд на территорию РФ. Бойцы РДК показали видео из одной деревни Белгородской области и двух населенных пунктов Брянской области. А в легионе "Свобода России" объявили, что пора освободить РФ от "диктатуры Кремля" и заявили, что "легион возвращается домой".

Позже в РДК раскрыли детали рейда в Белгородскую область. По словам российских добровольцев, воюющих за Украину, главной целью является перенесение боевых действий на территорию РФ. В недавнем же рейде добровольцы ставили перед собой задачу уничтожить силы врага, проверить прочность границы с РФ и провести диверсионную и разведывательную работу.

Между тем в России заявили об уничтожении 70 участников рейда. В РДК разоблачили российский фейк, указав, что на кадрах с телами "уничтоженных диверсантов" видны люди в "пикселе", тогда как российские добровольцы носят "мультикам".

25 мая в РДК показали новое видео из Глотово Белгородской области, отметив, что решили сделать "доброй традицией" периодические рейды на родину. Когда видео было снято, не уточняется.