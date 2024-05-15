Российские хакеры активизировали атаки на мобильные устройства украинских военных: в Госспецсвязи выступили с заявлением

Российские хакеры увеличили количество кибератак на мобильных устройствах украинских военнослужащих. В частности, во втором полугодии 2023 года они активно использовали мессенджеры и соцсети для распространения вредоносного ПО.

Об этом говорится в исследовании, подготовленном специалистами Госспецсвязи. Отмечается, что шпионские хакерские программы маскировали под легитимные продукты.

Среди других ключевых моментов атак на мобильные устройства специалисты выделили:

– распространение вредоносного ПО через Signal и Telegram;

– быстрая реакция и адаптация хакеров к новым методам защиты;

– нацеленность на ПО для Windows, поскольку многие военные используют компьютерные версии мессенджеров;

– использование файлов-приманок в виде Zip или Rar архивов, маскируя их под обновление сертификатов в комплекс ситуационной осведомленности Delta.

В Госспецсвязи призвали военнослужащих быть бдительными, не загружать файлы из неизвестных источников и не открывать ссылки в подозрительных сообщениях. Специалисты советуют обновлять ОС и ПО на своих устройствах и использовать надежные пароли (ни в коем случае не один и тот же для различных учетных записей).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сайт советов по цифровой безопасности "Как?" публиковал инструкцию по защите Telegram от взлома. Указывается, что необходимо настроить двухфакторную аутентификацию. Это означает, что для входа на новом устройстве нужно будет ввести не только код из SMS, но и пароль, который вы придумали и знаете только вы.