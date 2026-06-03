Трезво без ура-патриотизма.

Видео дня

Внимательно изучил информацию о местах прилетов.

Вывод – ничего нового в вопросе выбора целей. Все было уже когда-то. И результат... результата ноль. Потому что влупить три раза подряд по предприятию, которое было разрушено в 2023 году, – это или тупость, или плохие разведданные (хотя там даже со спутника видно, что руины травой поросли, не говоря уже о дронах-разведчиках).

Далее текст на языке оригинала.

Єдиний висновок, до якого можна прийти – цей та попередні обстріли, які сталися після 9 травня, це здебільшого піар акції. Причому для кількох аудиторій одночасно:

– для нас, щоб боялися та здавалися і припиняли опір;

– для колективного Заходу, що "дєд іщо можєт і с нім нужно щітацца"

– для власних z-патріотів, які вимагають рішучих дій і демонстрації сили, бо вже почали зневірюватися в Пипі.

Який дєбіл порадив таку дороговалютну піар-акцію – я хз…

Але це максимально тупо, бо за сотні мільйонів доларів Ху@ло не досягнув жодної з поставлених задач:

– ми не злякалися, та сцяли Пипі в рота;

– колективний Захід вкотре переконався, що в Ху@ла окрім терору, не залишилось карт;

– z-патріоти, вкотре переконалися, що Пипа – довбодзьоб! І в своїй гонитві за піаром витрачає космічні ресурси на обстріли, які ані на секунду не наближають під@рів до побєди. Напроти, брак ресурсів на війну та тупорилий розподіл того, що є – це підрив спроможності окупаційних військ. Це неможливість накопичення резервів балістичних та крилатих ракет. А це величезний хрест на всіх хотєлках атакувати країни НАТО.

Висновки робіть самі.

P.S. Вічна памʼять загиблим!

Честь – захисникам неба, рятувальникам, медикам, поліції та комунальникам!