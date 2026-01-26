Ночью российские войска атаковали Украину 138-ю дронами: защитники обезвредили 110 из них

В ночь на 26 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 138 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 110 дронов.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

Запускать беспилотники россияне начали около 18:00 накануне, 25 января.

Вечером, в течение ночи и утром противник атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов из временно оккупированного Донецка и с направлений российских Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска.

В атаке россияне задействовали около 90 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 110 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 21 ударного БпЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – призвали в ВС ВСУ.

Что известно о последствиях российских ударов

Вечером и ночью россияне снова били по Днепропетровской области. Под вражескими ударами находились Никополь, а также Червоногригорьевская и Марганецкая громады Никопольского района. Для атак враг использовал FPV-дрон и артиллерию.

"Пострадал 58-летний мужчина. Он на амбулаторном лечении. повреждены многоквартирный дом, админздание, лицей, магазин, микроавтобус", – перечислил известные на утро понедельника последствия ночных обстрелов начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия, вероятно, впервые применила "Шахеды" на Старлинке. Произошло это утром в субботу, 24 января.

Тогда россияненанесли удар такими "Шахедами" по вертолетам в районе города Кропивницкий. Они летели на ручном управлении почти над землей, чтобы их не могли зафиксировать украинские радиолокационные системы (РЛС).

