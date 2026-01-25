Летели на ручном управлении почти над землей: Россия впервые применила 'Шахеды' на Старлинке? Видео

В субботу утром, 24 января, россияне нанесли удар "Шахедами" по вертолетам в районе города Кропивницкий. Есть вероятность того, что страна-террорист во время этой атаки впервые применила беспилотники на Starlink.

Эти "Шахэды" летели на ручном управлении почти над землей, чтобы их не могли зафиксировать украинские радиолокационные системы (РЛС). Об этом сообщил военный эксперт и советник по технологическим направлениям Минобороны Сергей (Флеш) Бескрестнов, опубликовав видео.

"Мы видим автозахват цели и ручное наведение по изображению. Но поблизости не было никаких БПЛА для создания МЭШ радиосети. Делаю вывод, что мы видим первое применение "Шахедов" на Старлинке. Ждал ли я этого? Да. Предупреждал ли? Да. Кто-нибудь меня слушал? Нет. Это все вызовы, с которыми нашей команде придется работать. И работать мы будем на опережение", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что в воскресенье, 25 января, стало известно о том, что министр обороны Михаил Федоров назначил своим советником одного из лучших экспертов по бе спилотникам и РЭБ Сергея Бескрестнова. В команде оборонного ведомства он будет координировать работу по технологическим направлениям.

