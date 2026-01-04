Ночью Силы обороны обезвредили 39 из 52 дронов, которыми Россия атаковала Украину

В ночь на 4 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 52 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 39 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об очередной атаке

Запускать ударные дроны по украинским городам и селам россияне начали еще накануне, 3 января, около 19:00.

С тех пор враг атаковал 52 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений российских Орла, Брянска, Курска и временно оккупированной Донетчины.

В частности, над Украиной замечено около 40 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным Воздушных сил, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 39 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БпЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – отметили в Воздушных силах в 08:08 – и практически тут же сообщили об ударном дроне на востоке от Николаева, который держал курс на север.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в 2025-м Россия увеличила интенсивность дроновых атак на Украину в пять раз по сравнению с предыдущим годом. За 12 месяцев враг задействовал для ударов по нашему государству более 50 тыс. ударных беспилотников. Стало известно также, сколько из них удалось сбить силам ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!