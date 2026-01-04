Россия увеличила интенсивность дроновых атак на Украину в пять раз: сколько БПЛА удалось обезвредить

В течение 2025-го года страна-агрессор Россия применила во время атак на Украину почти 55 тысяч дронов типа Shahed и их имитаторов. Эта цифра в пять раз превышает количество БПЛА, которые враг запустил по нашим городам и селам в 2024-м году.

Об этом сообщает проект UA War Infographics. Изменение тактики противника отметили и в Центре противодействия дезинформации.

Подробная статистика

В 2025 году РФ запустила в рамках массированных обстрелов 54,8 тысячи различных дронов. При этом 85,8% из них были обезврежены – сбиты и подавлены средствами РЭБ Силами обороны Украины.

Апрель был наименее интенсивным – в течение этого месяца россияне применили 2400 дронов, из которых 2000 удалось обезвредить.

Рекордным месяцем по применению "Шахедов" и дронов-имитаторов стал июль – около 6600 БПЛА было запущено врагом по Украине. Из них защитники украинского неба сбили или обезвредили с помощью РЭБ 5600 дронов.

РФ изменила тактику

В ЦПИ отметили, что Россия сделала ставку на "дешевую войну", а именно массовое производство иранских дронов Shahed вместо дорогих крылатых ракет. Это позволяет им атаковать каждую ночь, истощая украинскую ПВО и энергетическую инфраструктуру.

В то же время баллистика используется россиянами точечно для ударов по критическим объектам. В 2025 году почти вдвое выросло количество запущенных врагом баллистических и аэробаллистических ракет – с 306 до 568.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году в Украине было всего четыре дня без обстрелов дронами-камикадзе и ракетами. Оба случая произошли весной прошлого года, в апреле и мае.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 3 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 целей. Зафиксированы попадания на ряде локаций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!