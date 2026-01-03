Ночью силы ПВО сбили над Украиной 80 из 95 российских дронов: зафиксированы попадания

В ночь на 3 января Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 95 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 80 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Новость дополняется

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 2 января днем россияне нанесли удар "Искандерами" по Харькову. Пострадали десятки людей, среди которых младенец. А под завалами пораженного врагом дома нашли два тела, 3 мальчика и женщины. Это могут быть мать и сын.

Между тем в Службе внешней разведки предостерегли, что Россия готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры. Вероятнее всего, она может быть реализована 7 января или накануне, местом с высокой вероятностью станет культовое сооружение или другой "сакральный" объект.

