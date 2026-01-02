Россия готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры – СВР

Россия готовит масштабную провокацию с многочисленными жертвами. Накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю оккупанты могут ударить по какой-то из церквей или другому "символическому" объекту в РФ или на оккупированных территориях Украины, Украину к удару "привяжут", показав якобы обнаруженные на месте обломки дронов, собранные оккупантами на фронте.

План Москвы заключается в том, чтобы с помощью "сакральных жертв" сорвать мирные переговоры под руководством США. Об этом предостерегли в Службе внешней разведки Украины.

Что известно

Российские спецслужбы, которые уже не раз ловили на организации кровавых провокаций (в частности, во время операции, получившей название "рязанский сахар", когда российские силовики готовили подрывы многоэтажек в Рязанской области для "обоснования" новой агрессии против Чечни), не отказываются от "проверенных" методов и в войне против Украины.

Сейчас реализуется стадия информационной подготовки к теракту.

"Служба внешней разведки Украины предупреждает о продолжении специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США. Указанная операция имеет комплексный характер. После т. н. "атаки на резиденцию Путина" фиксируем распространение Кремлем новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации. С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами", – отметили в СВР.

Вероятнее всего провокацию россияне устроят накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю в культовом сооружении или другом объекте с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Обвинят россияне в собственном преступлении, в ходе которого могут погибнуть многие люди, конечно же, Украину.

"Для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных БПЛА западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.

В СВР отметили, что терроризм как один из ключевых методов работы российских спецслужб во времена российского диктатора Владимира Путина российские силовики довели практически до идеала.

"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри РФ, а сейчас эта же модель экспортируется вовне, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц РФ. Обращаемся к медиа с просьбой ставить под сомнение и тщательно проверять обнародованные Кремлем материалы и не распространять российские фейки", – призвали в украинской внешней разведке.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на следующий день после встречи президентов США и Украины во Флориде, Россия взялась за срыв мирного процесса. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об "атаке" ВСУ по резиденции Путина. Ложь повторили и другие российские чиновники, в частности помощник российского диктатора Юрий Ушаков.

Ключевой месседж, который распространяли россияне в связи с ложью о "террористической атаке" на Валдай, заключался в том, что Москва "пересмотрит свои позиции по пунктам предложенного США мирного плана",

Трамп, на которого была рассчитана кремлевская выдумка, сначала в нее явно поверил, ведь о "покушении" на жизнь Путина тот рассказал ему сам во время телефонного разговора утром 29 декабря.

Украина атаку на резиденцию Путина на Валдае отрицала, назвав заявления Кремля фейком. Впоследствии в ЦРУ подтвердили, что Украина не атаковала один из дворцов российского диктатора. Впрочем, это не заставило Москву прекратить врать: россияне передали США "доказательства" ударов, которых не было.

