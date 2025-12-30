'Это фейк, никто туда не бил': Зеленский о заявлении РФ об 'атаке' по резиденции Путина

Российская спекуляция по поводу якобы ударов по резиденции Владимира Путина не соответствует действительности. Вооруженные силы Украины не наносили никаких атак, что также подтвердили страны-союзники Киева.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами. По его словам, возможно, это выглядит как попытка Москвы избавиться от разговоров о новых санкциях или передаче крылатых ракет "Томагавк".

"Удары по Валдайской резиденции Путина – это фейк, никто туда не бил. Возможно, это немного связано с санкциями, но на мой взгляд, это более связано с тем, что была положительная встреча наших переговорных команд в течение месяца, финалом которой стала наша встреча с президентом Трампом", – сказал глава государства.

Глава государства напомнил, что сейчас идет подготовка к встрече советников по нацбезопасности и лидеров стран, которые должны начаться в январе 2026 года. Также он добавил, что не знает, связано ли это с предыдущими заявлениями о ракетах "Томагавк", а Россия не хочет никакого позитива в таком формате.

"Не хочу даже ничего фантазировать. Я вижу только то, что есть позитив от встреч и подготовки документов, а есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого, поэтому они и делают такие вбросы. Это факт. А то, что они били по Кабинету министров Украины – они ежедневно бьют по всем нашим регионам", – сказал он, и отметил, что "не понимает осуждения атак по Валдаю, которых не было", со стороны Индии и ОАЭ, тогда как Нью-Дели и Дубаи, по мнению президента,"не осуждали постоянных российских ударов по украинской территории".

Что предшествовало

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Украина якобы попыталась атаковать беспилотниками государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. Никаких доказательств в Кремле не предоставили, но российский диктатор уже успел пожаловаться на "обстрел" президенту США Дональду Трампу.

Глава Белого дома заявил, что "только что услышал об этом". Он несколько раз повторил, что "это не хорошо", но допустил, что атаки могло и не быть.

В свою очередь Владимир Зеленский назвал заявления российской стороны ложью. Он добавил, что Украина воспринимает эти фейки как сигнал потенциального давления и подготовку почвы для новых ударов РФ. В то же время Дмитрий Песков назвал заявление украинского президента "безумием".

А одно из оппозиционных изданий РФ отметило, что украинские дроны чисто технически вряд ли могли долететь до резиденции президента России на Валдае из-за огромной концентрации ПВО. Кроме того, жители региона в ночь на 29 декабря не слышали никаких взрывов. Глава МИД Украины Андрей Сибига также опроверг безосновательные слова Пескова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин не демонстрирует готовности к миру и может пойти дальше в своих действиях. Нынешние сигналы из Кремля не свидетельствуют о намерениях прекратить войну, развязанную против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!