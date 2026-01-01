Россия в 2025 году только четыре дня не била по Украине дронами или ракетами: названы даты

Только четыре дня 2025 года пережила Украина без обстрелов дронами-камикадзе и ракетами. Оба случая произошли весной прошлого года.

Об этом сообщил портал UA War Infografics. Как выяснилось, спокойные дни в Украине были в апреле и в мае.

Обстрелы Украины за 2025 год – последняя информация

Напомним, ранее в течение всего прошлого года российская армия практически ежедневно запускала по Украине ракеты и дроны-камикадзе. Всего за 2025 год оккупанты применили более 54 тыс. беспилотников большой дальности и свыше 1900 ракет.

В то же время для Волынской области новый год начался с массированной атаки России. Враг направил ударные беспилотники на Ковель и Луцк.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь с 31 декабря на 1 января российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками. В городе были слышны взрывы. Враг ударил по энергетической инфраструктуре.

