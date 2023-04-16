Российские оккупанты готовятся похитить детей из Энергодара – Энергоатом

Российские оккупанты совершают тяжкое военное преступление во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области. Они объявили так называемую "эвакуацию" и принудительно вывозят украинских детей во временно оккупированный Крым.

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"Эвакуацию" осуществляют на автобусах ЗАЭС, которые не возвращают обратно, также захватчики грабят детсады города. Об этом сообщили в "НАЭК "Энергоатом".

"Р*шисты готовятся похитить детей из Энергодара. В местных школах и садах временно оккупированного города-спутника Запорожской АЭС распространяют информацию о принудительной эвакуации, которая началась и продлится до 20 апреля", – отметили в "Энергоатоме".

В то же время преступники, воры и мародеры вместе с детьми воруют также имущество детсадов города и транспорт ЗАЭС.

"Вывозить детей в сторону Крыма планируют на станционных автобусах, таким образом, якобы легализуя кражу еще и транспорта ЗАЭС, с помощью которого персонал станции добирается на работу. В настоящее время орки уже начали вывозить из детских садов города мебель, матрасы и другие вещи", – подчеркнули в пресс-службе "Энергоатома".

Напомним, ранее стало известно, что Китай платит России миллионы долларов за украинскую медь из оккупированного Дебальцево. "Освободители" продолжают беспощадно грабить оккупированные районы Украины, как и подобает государству-мародеру и террористу.