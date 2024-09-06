Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму
Российские войска в пятницу, 6 сентября, открыли огонь по поселку Казацкое Новокаховской громады Херсонщины. Вследствие атаки пострадала 59-летняя женщина.
Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, Казацкое подверглось обстрелу в обед.
"В обед оккупационные войска накрыли огнем Казацкое Новокаховской громады. Из-за вражеских обстрелов пострадала 59-летняя местная жительница", – говорится в сообщении ОВА.
Пострадавшая получила взрывную травму и ранение ног.
Ее доставили в больницу для оказания медпомощи, сообщили в ОВА.
Еще утром руководитель ОВА Александр Прокудин сообщал, что с утра враг атаковал из авиации Херсонщину. Под ударами находились четыре населенных пункта области.
В одном из сел Бериславской громады два КАБа попали по зданию детсада, из-за чего он получил серьезные разрушения.
Также поврежден пункт несокрушимости, автобус и окрестные дома.
"Пострадавших среди местных жителей нет", – рассказал Прокудин.
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