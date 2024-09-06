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Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Российские войска в пятницу, 6 сентября, открыли огонь по поселку Казацкое Новокаховской громады Херсонщины. Вследствие атаки пострадала 59-летняя женщина.

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Об этом сообщили в Херсонской областной военной администрации. Как отмечается, Казацкое подверглось обстрелу в обед.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

"В обед оккупационные войска накрыли огнем Казацкое Новокаховской громады. Из-за вражеских обстрелов пострадала 59-летняя местная жительница", – говорится в сообщении ОВА.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Пострадавшая получила взрывную травму и ранение ног.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Ее доставили в больницу для оказания медпомощи, сообщили в ОВА.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Еще утром руководитель ОВА Александр Прокудин сообщал, что с утра враг атаковал из авиации Херсонщину. Под ударами находились четыре населенных пункта области.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

В одном из сел Бериславской громады два КАБа попали по зданию детсада, из-за чего он получил серьезные разрушения.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

Также поврежден пункт несокрушимости, автобус и окрестные дома.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

"Пострадавших среди местных жителей нет", – рассказал Прокудин.

Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму
Российские оккупанты накрыли огнем поселок на Херсонщине: женщина получила взрывную травму

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