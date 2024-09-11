На второй месяц Курской операции РОВ развернули действия, схожие с тем, что можно назвать контрнаступлением.

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Фактически, увеличив курскую группировку до более 35 тысяч тел, командование РОВ решило, что этого количества им хватит для вытеснения ЧОУ из КО. Движение РОВ началось в районе населённых пунктов Апанасовка-Снагость, Журавли-Калинов, Погребки и Борки.

Таким образом РОВ действуют сразу с четырёх направлений.

Апанасовка-Снагость – чтобы деблокировать Глушковский район и вернуть контроль над дорогой Коренево-Троицкое.

Журавли-Калинов – для возвращения контроля над логистикой Коренево-Сафоновка с дальнейшем упрощением логистики по северному фронту.

Погребки – выгод на дорогу Льгов-Суджа и саму Суджу с севера.

Борки – закрыть юго-восточный сектор контроля СОУ по речке Псёл.

Напомню, что к контрнаступлению привлечены подразделения:

-дважды утилизированной 155 ОБр МП;

-56-го ПДП, находящегося сейчас в крайне ущемлённом положении;

-810-я ОБр МП, год стачивавшая зубы о кремень в Крынках, затем отправленная на Покровское направление, а после брошенная в КО;

-11-я ОДШБр;

-488-й МСП из состава 144-й МСД;

-71-й МСП;

-38 ОМСБр;

-64-я ОМСБр;

-200-я ОМСБр;

-ОШБ "Пятнашка" на границе КО и БелО;

Кроме того, дополнительно был передислоцирован 22-й отряд "БАРС" с района Павловки в Донецкой области.

Командование РОВ так же дало добро на активное применение механизированной компоненты и действия оккупантов осуществляются при поддержке техники, но с ограниченным применением артиллерии. В свою очередь, из-за активизации своих подразделений РОВ уменьшили применение КАБ по ЛБС, которая в КО до сих пор нестабилизирована со стороны россиян.

В целом, у РОВ сейчас отмечается на участке КО количественное превосходство, но так было всегда, в свою очередь, ограниченное применение артиллерии и уменьшение ударов КАБами. Ближайшие сутки покажут, во что это контрнаступление может в итоге вылиться.