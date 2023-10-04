Российские оккупанты перевели 4-й энергоблок ЗАЭС в состояние 'горячего останова' – МАГАТЭ

4-й энергоблок временно захваченной российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции переведен в состояние "горячий останов". Это запрещено требованиями эксплуатации, может спровоцировать аварию.

Об этом сказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси. Он заявил, что Запорожская АЭС использует 4-й реакторный блок для выработки пара на объекте после того, как была устранена утечка воды, которая была обнаружена в середине августа.

"Завершив в минувшую субботу перевод 4-го энергоблока с "холодной остановки" на "горячий", ЗАЭС перевела 6-й энергоблок, который временно производил такую пару во время ремонтных работ, в "холодную остановку", который был достигнут вчера утром", – сказано в заявлении.

Директор МАГАТЭ добавил, что во вторник новая группа экспертов агентства прибыла на ЗАЭС на замену коллегам, находившимся там в течение последних нескольких недель.

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Он подчеркнул, что это уже двенадцатая миссия организации.

Гросси добавил, что специалисты продолжают запрашивать доступ ко всем шести турбинам в один и тот же день. Так появится возможность подтвердить отсутствие каких-либо материалов и оборудования, которые могут противоречить принципам защиты ЗАЭС.

Однако из-за российской агрессии этот запрос еще не одобрен. Пока команда может подтверждать статус только одного машинного зала за раз.

Вместе с тем, эксперты МАГАТЭ также продолжают требовать доступ к крышам реакторных корпусов № 1, 2, 5 и 6. Его планируют получить на этой неделе.

Как сообщал OBOZREVATEL, МАГАТЭ приняло резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины и вывод с ее территории российских войск. "За" проголосовало 69 стран.