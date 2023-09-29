'Немедленно вывести войска': МАГАТЭ приняло резолюцию с требованием вернуть ЗАЭС под полный контроль Украины

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло резолюцию по немедленному возвращению Запорожской атомной станции под полный контроль Украины и выводе с ее территории российских войск. "За" проголосовали 69 стран.

Об этом сообщили в Telegram Минэнерго. Отмечается, что резолюцию предложили Канада, Финляндия и Коста-Рика.

Таким образом, МАГАТЭ призвало государство-террориста РФ к немедленному выводу всего военного и другого неуполномоченного персонала из ЗАЭС. Организация требует вернуть станцию под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с действующей лицензией, выданной Государственной инспекцией ядерного регулирования Украины (ДИЯРУ).

Кроме того, на ЗАЭС должно быть обеспечено безопасное и защищенное функционирование для того, чтобы МАГАТЭ осуществляло эффективное и действенное внедрение гарантий безопасности в соответствии с Соглашением Украины о всеобъемлющих гарантиях и Дополнительном протоколе.

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Министр энергетики Герман Галущенко выразил благодарность партнерам за каждый голос в поддержку соблюдения гарантий обеспечения ядерной и радиационной безопасности.

"Принятие Украины в Совет управляющих МАГАТЭ, а также принятие резолюции, призывающей к возвращению нашей ЗАЭС под контроль Украины – доказательство того, что цивилизованный мир – с нами", – подчеркнул министр.

Также он выразил благодарность генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси за усилия Агентства по урегулированию ситуации вокруг оккупированной ЗАЭС.

Напомним, ранее Гросси сообщил, что ЗАЭС завершило бурение десяти скважин подземных вод. Это делается с целью обеспечения охлаждающей водой остановленных реакторов после разрушения Каховской дамбы российскими оккупантами. Однако станция до сих пор заминирована войсками страны-агрессора РФ.

Также, по словам гендиректора МАГАТЭ, кадровое обеспечение станции по-прежнему вызывает беспокойство, ведь значительное количество сотрудников покинуло ЗАЭС, включая лицензированные операторы из главных диспетчерских.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабного вторжения Кремль неоднократно использовал ядерный шантаж, чтобы поднять свою значимость и склонить Запад к переговорам по тем или иным вопросам. Что стоит за заявлениями Путина об атаках на АЭС Украины, читайте в материале.