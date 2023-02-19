Российские оккупанты пытаются завербовать детей на временно оккупированной части Запорожской области в 'русский мир'

На временно оккупированной части Запорожской области захватчики развернули масштабную пропаганду с целью "вербовки" украинских детей в "русский мир". Школьников и студентов "агитируют" приобщаться к российским "молодежным организациям" под страхом наказания за отказ.

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"Обрабатывать" россияне пытаются даже детей в детсадах. Об этом в эфире телемарафона рассказал мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, на оккупированной части Запорожской области российские захватчики развернули масштабную кампанию по вербовке украинских детей в "русский мир".

"Создали иллюзию выбора. Открыли около 10 молодежных организаций и агитируют школьников и студентов вступить в одну из них. Однако "разные" организации имеют одну цель - пропаганда "великой России" и промывание мозгов детям. А добровольный выбор на самом деле является принуждением: или выбираешь какую-то, либо применят санкции", - заметил Федоров.

"Обрабатывать" детей захватчики стараются как в школах, так и в детсадах. Пропаганда государства-агрессора несовершеннолетним гражданам Украины враг навязывает под видом "организации образовательного процесса".

Детей пытаются погрузить в атмосферу давно не существующего СССР, а также заставляют их "поддерживать" российскую армию, которая пришла в Украину с войной и лишила детей детства. Кульминацией цинизма оккупантов должно стать 23 февраля, когда в РФ празднуют день российской армии.

"Сегодня р*шистская пропаганда касается прежде всего наших детей, тех, кто ходит в детские сады, тех, кто ходит в школу. Доходит до маразма. Это точно не образовательный процесс. Если раньше в детских садах, в школах р*шисты заставляли наших детей изучать советские стихи и песни, к 23 февраля они заставили их написать "письма солдату" и принести из дома носки и нижнее белье, которые они якобы будут передавать на фронт. Поэтому сегодня нас не удивляет, почему такая низкая явка в захваченных школах на временно оккупированной территории", - отметил Федоров.

Он добавил: в том, что оккупанты делают на временно захваченных ими территориях Украины, "маразм стучит со дна".

"Это уже даже не зомбирование, а откровенное издевательство над нашими детьми", - добавил мэр Мелитополя.

Напомним, ранее Федоров рассказал, что в Мелитополь прислали из России вербовщиков для ЧВК "Вагнер". Они надеются восполнить безумные потери за счет отбывающих наказание на оккупированной части Запорожской области заключенных.

По словам мэра Мелитополя, желающих воевать против собственного народа среди заключенных украинских тюрем нет. Не исключено, что "убеждать" их любители "кувалдирования" пытаются с помощью пыток.