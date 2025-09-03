Российские оккупанты снизили применение 'камикадзе' и ракет, но есть и опасные рекорды: анализ ударов по Украине за месяц

В первой половине августа российские оккупационные войска крайне сдержанно применяли дроны-камикадзе и приманки Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", а также ракетные средства поражения, что могло быть обусловлено показным затишьем накануне встречи президентов США и России на Аляске. Но уже со второй половины месяца террор тыловой Украины вернулся на круги своя. А в зоне боевых действий интенсивность применения средств поражения не только не снижалась, но и демонстрировала новые рекорды.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ракетные удары

В августе российские оккупанты совершили несколько комбинированных ракетных ударов по Украине ограниченным боекомплектом, который значительно усиливался эффектом от массированных налетов дронов.

Всего в августе РОВ применили 155 ракет, из которых перехвачено было минимум 109. Напомню, что в июле этот показатель составлял 192/128, в июне – 254/175, в мае –129/64, в апреле – 124/63, а в марте – 85/38. То есть за летний период это был самый низкий по интенсивности применения ракетных средств месяц.

Традиционно самым регулярным (но не самым массированным) средством нанесения ударов как были, так и остаются баллистические и крылатые ракеты модификаций 9М723/728 ОТРК "Искандер-М/К" / KN-23.

Номенклатура и количество использованных в августе ракет:

– Х-101/555/55 – 44/40*;

– ЗМ-14 "Калибр" – 14/12*;

– 9М723 ОТРК "Искандер-М" / KN-23 / баллистические ракеты неустановленного типа (НТ) – 50/23;

– Х-22 – 1/0;

– Х-47М2 "Кинжал" – 6/2;

– Х-59/69 – 3/0;

– неустановленного типа – 1, вероятнее всего 3М22 "Циркон";

* Это в случае, когда нет четкого определения, согласно открытым данным, что за ракеты применялись и какие из этих модификаций были сбиты. По итогу в этой категории 37/32 разных ракет Х-101, Х-59, 3М14 "Калибр", 9M727/728 "Искандер-К".

Ракетные удары по Украине в августе также подтвердили факт наличия недостаточного количества носителей ракет Х-101 у РОВ, а именно стратегических самолетов Ту-95МС и Ту-160. Нынешнее количество работоспособной стратегической авиации не дает врагу возможности проводить массированные авиационные ракетные удары по 100, 90, 80 и даже 50 ракет Х-101 одновременно.

Также массированные удары проводились со схожим количеством собранной комбинированной номенклатуры, что намекает на системность в дальнейших ударах. Примечательно то, что в ночь на 28 августа российские оккупанты тоже готовились усилить удар по Украине пусками 3М14 "Калибр", но операция ГУР МО Украины в Азовском море, результатом которой стало поражение ударными дронами ракетного корабля проекта 21631 "Буян-М", сорвала пуски ракет морского базирования.

Налеты Shahed-136/"Гербер"/"Пародий"

В августе РОВ, имея все возможности и ресурсы, не установили рекорда по применению дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербер"/"Пародий" – 4 133 (в то время как в июле было применено 6 298, что стало абсолютным рекордом).

Это было связано с опасением Путина раздражить Дональда Трампа террором Украины накануне их встречи на Аляске. А вот после нее и в ходе встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Вашингтоне РОВ показательно возобновили массированный террор.

Количество попаданий составило 687, или 17%, что выше показателя прошлого месяца в процентном соотношении: 707, или 11% от общего количества применённых противником средств в июле.

Также напомню, что в январе 2025-го РОВ применили 2 507 Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", в феврале – 3 907, в марте – 4 196, в апреле – 2 357, в мае – 3 512. При этом процент результативных ударов менялся в пропорции 3%, 9%, 15%, 15% и 16%.

В процентном отношении это худший показатель перехватов с начала 2025 года.

Применение РОВ fpv-дронов

В августе российские оккупанты применили около 30 000 fpv-дронов. Это абсолютный рекорд – и не только в месячном исчислении. Напомню, что до того рекордным был июль: 23 500 fpv-дронов.

При этом август отметился абсолютным рекордом применения противником fpv-дронов в сутки – более 1 600, а также в течение недели – около 10 000.

Таким образом, последний месяц лета стал рекордным по применению fpv-дронов за все время полномасштабного вторжения в Украину, а также рекордным по суточному и недельному применению. Причем основной прирост применения отметился в конце месяца, в течение 4-й недели.

Тенденция наращивания применения fpv-дронов у РОВ сохраняется, из чего можно сделать вывод, что никаких ограничений от Китая на поставки этой продукции России как не было, так и нет, а как раз наоборот – поставки наращиваются.

ББ "Ланцет"

В течение августа РОВ применили около 300 барражирующих боеприпасов "Ланцет", что представляет собой среднестатистический показатель – мало чем отличающийся от предыдущих месяцев.

"Молния-2", "Привет-82"

В августе 2025 года оккупанты применили более 850 дронов-камикадзе "Молния-2", что является абсолютным рекордом. Предыдущий фиксировался в мае – 650. Кроме того, а августе был установлен суточный рекорд применения БпЛА "Молния-2" – 74 единицы.

"Привет-82" в августе были применены в количестве около 100.

Выводы

В августе 2025 года российские оккупационные войска не продемонстрировали высоких показателей ракетных ударов по территории Украины, но показали системность применения средств поражения. Это может быть вызвано проблемами с носителями ракетных средств, что ограничивает количество запускаемых за раз ракет Х-101 и ЗМ-14 "Калибр".

В августе РОВ не установили рекордов по использованию дронов-камикадзе и дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия", но в зоне боевых действий наоборот: абсолютные рекорды по применению fpv-дронов – около 30 000 и "Молния-2" – более 850.

Ожидаемо в сентябре РОВ могут нарастить налеты дронами на тыловую Украину – с учетом накопленного боезапаса, а также будут масштабировать применение fpv-дронов и прочих средств поражения в зоне БД. В вопросах применения ракет РОВ оказались в положении стагнации.