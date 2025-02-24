Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Войско страны-агрессора продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 24 февраля. Отмечается, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений.

Россия также не перестает терроризировать украинские города. От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности, Шевченково, Малушино, Большая Писаревка, Покровка, Александровка, Луговка, Белая Береза, Тимофеевка (Сумская область) и Каменка (Черниговская область).

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши защитники отражают вражеский штурм в районе Волчанска.

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызового. Продолжаются шесть боестолкновений.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка и Новолюбовка.

На Северском направлении сегодня враг активных действий не предпринимал.

Силы обороны отбивают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

При поддержке штурмовой авиации сегодня враг атаковал населенный пункт Каменское на Ореховском направлении.

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали семь атак российских захватчиков, одно боеприкосновение еще продолжается. Противник совершил более 220 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу.

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину воины Сил обороны сбили 26 525 средств воздушного нападения врага. Среди пораженных целей – 370 самолетов, 331 вертолет, более 3 тысяч ракет разного типа и более 14 тысяч "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в третью годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил военных и неравнодушных граждан, помогающих Украине и стоящих на ее защите. Глава государства также почтил тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю.

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