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Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Анна Павлова
War
4 минуты
918
Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Войско страны-агрессора продолжает нести значительные потери в живой силе и технике. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях.

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Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 24 февраля. Отмечается, что российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток произошло 69 боевых столкновений.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Россия также не перестает терроризировать украинские города. От обстрелов с территории РФ страдают приграничные населенные пункты, в частности, Шевченково, Малушино, Большая Писаревка, Покровка, Александровка, Луговка, Белая Береза, Тимофеевка (Сумская область) и Каменка (Черниговская область).

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении наши защитники отражают вражеский штурм в районе Волчанска.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Купянском направлении противник совершил девять штурмовых действий недалеко от Петропавловки и Загрызового. Продолжаются шесть боестолкновений.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала четыре раза вблизи населенных пунктов Зеленая Долина, Боровская Андреевка и Новолюбовка.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Северском направлении сегодня враг активных действий не предпринимал.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Силы обороны отбивают одну атаку россиян вблизи Ступочек на Краматорском направлении.

На Торецком направлении противник атаковал семь раз неподалеку от Торецка и Крымского. Три атаки еще продолжаются.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 20 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Водяное Второе, Луч, Покровск, Леонтовичи, Котлино, Удачное, Молодецкое, Надеевка, Троицкое, Андреевка и Улакли. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 17 атак, три боестолкновения до сих пор продолжаются. Потери неприятеля уточняются.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

Сегодня на Новопавловском направлении враг совершил десять атак вблизи Константинополя и Бурлацкого, одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну атаку вблизи Новополя.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

При поддержке штурмовой авиации сегодня враг атаковал населенный пункт Каменское на Ореховском направлении.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На Приднепровском направлении наши войска отразили две атаки противника в сторону населенного пункта Садовое.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины в течение суток отражали семь атак российских захватчиков, одно боеприкосновение еще продолжается. Противник совершил более 220 обстрелов, в том числе 12 - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 21 управляемую бомбу.

Российские оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

На других направлениях фронта ситуация существенных изменений не претерпела.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сообщили, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину воины Сил обороны сбили 26 525 средств воздушного нападения врага. Среди пораженных целей – 370 самолетов, 331 вертолет, более 3 тысяч ракет разного типа и более 14 тысяч "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в третью годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил военных и неравнодушных граждан, помогающих Украине и стоящих на ее защите. Глава государства также почтил тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю.

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