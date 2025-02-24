Самолеты, вертолеты, ракеты и дроны: в Воздушных силах рассказали, сколько средств воздушного нападения противника сбито с 24 февраля 2022 года

С момента полномасштабного вторжения РФ в Украину воины Сил обороны сбили 26 525 средств воздушного нападения врага. Среди пораженных целей – 370 самолетов, 331 вертолет, более 3 тысяч ракет разного типа и более 14 тысяч "Шахедов".

Видео дня

Об этом утром 24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения РФ, рассказали в Воздушных силах Вооруженных сил Украины. Также было опубликовано видео с кадрами боевой работы защитников украинского неба.

За три года большой войны тактическая авиация Воздушных сил совершила более 20 тысяч самолетов: около 10 тысяч – на огневое поражение противника и более 12 тысяч – на истребительное авиационное прикрытие, рассказали в ведомстве.

"Три года большой войны, 11 лет российской агрессии, сотни лет борьбы за украинское государство. Ежесуточно мы фиксируем сотни воздушных целей, которыми государство-оккупант терроризирует нашу страну. Отражаем атаки, бьем в ответ. Защищаем родную землю и народ от российского ига", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что за три года украинские Воздушные силы прошли непростой путь – достойно встретили первые массированные атаки врага, сохранили боевой потенциал, выстояли и заставили захватчиков покинуть украинское небо.

Изо дня в день зенитные ракетные и радиотехнические войска, связисты, беспилотники, РЭБовцы и подразделения обеспечения Воздушных сил постоянно адаптируются к новым вызовам и угрозам, совершенствуются, приобретают уникальный опыт ведения боевых действий, рассказали в ВС.

В частности, украинские пилоты все чаще бьют врага с воздуха всеми доступными средствами – как с самолетов старого советского парка, так и с освоенных F-16 и Mirage-2000.

За три года войны во взаимодействии с Силами обороны Украины Воздушными силами проведено много блестящих операций по уничтожению объектов, логистике, технике и живой силе врага, говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, с начала масштабного вторжения военные Воздушных сил сражаются с побратимами из других родов и видов ВСУ как сухопутная составляющая Сил обороны в составе отдельных подразделений вида и Сводной стрелковой бригаде Воздушных сил.

"Сегодня наши военнослужащие героически воюют на передовой с морскими пехотинцами, десантниками, в бригадах Сухопутных войск на разных направлениях фронта", – рассказали в Воздушных силах.

Сколько вражеских целей сбито с 24 февраля 2022 года

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года во взаимодействии с Силами обороны Украины сбито 26 525 средств воздушного нападения противника. Это, в частности, такие вражеские цели:

– 370 самолетов;

– 331 вертолет;

– 40 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

– 95 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

– 550 крылатых ракет "Калибр";

– 95 крылатых ракет "Искандер-К";

– 1801 крылатых ракет Х-101/Х-55см/Х-555;

– 460 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69;

– 25 ракет других типов;

– 14 286 ударных дронов типа Shahed;

– 6 900 разведывательных БПЛА.

"Верьте в Вооруженные силы, присоединяйтесь к борьбе и помогайте украинскому войску. Вместе – к победе!" – призвали в Воздушных силах.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский в третью годовщину полномасштабного вторжения поблагодарил военных и небезразличных граждан, которые помогают Украине и стоят на ее защите. Глава государства также почтил тех, кто отдал свою жизнь, защищая родную землю.

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