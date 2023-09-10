Российские оккупанты убили под Бахмутом двух иностранцев-волонтеров: что известно

В районе населенного пункта Ивановское Донецкой области погибли двое волонтеров – 32-летняя Эмма Игуаль (гражданка Испании) и Энтони Игнат (гражданин Канады). Они вместе с двумя другими иностранцами, участниками гуманитарной мисси, находились в автомобиле и попали под российский обстрел.

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Оккупанты открыли огонь по машине гуманитарной организации Road to Relief ("Дорога помощи"), которая ехала из Славянска в направлении Бахмута. El Mundo пишет, что от прямого удара транспортное средство перевернулось и загорелось.

Ивановское находится близко к линии фронта, между Бахмутом и Часовым Яром.

Организация Road to Relief на своей странице в Instagram писала, что в авто гуманитарной группы, кроме Эммы Игуаль и Антони Игната, находились немецкий волонтер-медик Рубен Мавик и шведский волонтер Йохан Матиас.

Рубен и Йохан получили тяжелые осколочные ранения и ожоги, но их состояние стабильное. Раненые находятся в отдельных больницах вдали от места происшествия.

Тело канадца Энтони "Тонко" нашли на месте удара, а гражданка Испании сначала числилась пропавшей без вести. 10 сентября министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес заявил, что получил подтверждение смерти Эммы.

Женщина являлась директором и соучредителем Road to Relief, неправительственной организации, которая с 2022 года помогает Украине, эвакуируя мирное население и доставляя гуманитарную помощь в наиболее пострадавшие районы.

До этого Эмма Игуаль более пяти лет работала научным сотрудником в различных университетах и ​​агентствах ООН, публиковала статьи в научных журналах.

Как писал OBOZREVATEL, защищая Украинское государство от полномасштабного вторжения России, погиб воин и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Защитник страны получил тяжелое ранение на фронте 28 августа, боролся за жизнь, но 7 сентября его не стало.

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