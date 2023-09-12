Российские пограничники боятся 'украинских рейдов' и жалуются на нехватку оборудования: в ISW указали на уязвимости

Российские пограничники боятся "украинских рейдов" на территорию РФ и жалуются на нехватку оборудования. В частности, им не дает покоя дефицит цифровых систем связи, ударных и разведывательных БпЛА, а также транспорта и медикаментов.

Видео дня

Проблема актуальна практически для всех пограничных подразделений ФСБ, хотя некоторым из них удается ее частично решать благодаря личным связям с командирами воинских частей российской армии. Об этом идет речь в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Российских пограничников, как и оккупантов, находящихся в Украине, беспокоят "ограниченные возможности и оборудование", которыми их снабдили российские власти. При этом они боятся продолжения "украинских рейдов" на территорию РФ.

Об этом, пишут аналитики ISW, заявил российский пропагандист Александр Коц, называющий себя "военкором". Коц, которого не так давно включили в состав совета по правам человека при президенте РФ, пожаловался, что российские власти плохо оснастили пограничников и не обеспечили их достаточным количеством цифровых систем связи, разведывательных и ударных дронов, мобильного транспорта и медикаментов. По его словам, с нехваткой перечисленного оборудования столкнулись практически все пограничные подразделения ФСБ РФ.

"Военный блогер отметил, что подразделения пограничной службы сформировали оперативные группы для участия в советской войне в Афганистане и были оснащены артиллерией, авиацией и бронетехникой, а это значит, что современные пограничные подразделения ФСБ нуждаются в аналогичных возможностях", – пишут аналитики ISW.

Также пропагандист заявил, что некоторым подразделениям погранслужбы удается частично решать возникшую проблему благодаря личным связям с военными РФ: от них они якобы получают противотанковые ракеты и минометы, которыми государство пограничников не обеспечивает.

Пропагандист также призвал российские власти предоставить более качественное оборудование, включая самоходные артиллерийские системы и системы радиоэлектронной борьбы, пограничникам, прежде всего в Брянской, Курской и Белгородской областях, граничащих с Украиной.

"Упоминание военного блогера об участии советских пограничников в войне в Афганистане и призыв к созданию более сложных систем позволяют предположить, что российские пограничники по-прежнему обеспокоены угрозой возможных украинских трансграничных рейдов на Россию и атак украинских беспилотников на российскую территорию", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее в ISW констатировали, что ВСУ продвинулись в районе Бахмута и на западе Запорожской области. Тем временем в РФ Росгвардия вербует в свои ряды экс-наемников ЧВК "Вагнер". Завербованных в Ростове-на-Дону государство-агрессор отправляет на временно оккупированные территории Украины под предлогом "охраны стратегических объектов".

Вербовкой экс-вагнеровцев, считают аналитики, российские власти пытаются решить две задачи: подмять под себя остатки этой ЧВК и усилить аппарат внутренней безопасности в РФ.