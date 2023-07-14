Российские силовики тайно устанавливают на телефоны украинцев шпионские программы – ЦНС

Российские силовики тайно устанавливают на телефонах украинцев шпионские программы. Они делают это при пересечении гражданами Украины российской границы.

Видео дня

Программное обеспечение позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинцев, пересекающих границу с РФ.

"Вышеупомянутое ПО позволяет удаленно управлять устройством и получить доступ к его геолокации и файлам. Случаи установки были зафиксированы в том числе и на смартфонах украинцев, которые въезжали в РФ из стран Европейского Союза", – отметили в Центре.

Напомним, ранее в ЦНС сообщили, что коллаборанты готовятся к бегству из Луганской области. Они боятся освобождения региона Вооруженными силами Украины. В случае деоккупации Луганской области небольшая группа предателей хочет получить от Кремля определенные гарантии безопасности.

Их не просто планируют вывезти в РФ, но и хотят в дальнейшем интегрировать этих предателей в российскую общественно-политическую жизнь.