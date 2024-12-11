Российские снайперы получают тысячи винтовок и миллионы патронов из ЕС и США, несмотря на санкции: раскрыта схема

Россияне до сих пор – несмотря на многолетние западные санкции – могут купить винтовки и патроны из ЕС и США. Дело в том, что некоторые компании, прекратив прямые поставки в страну-агрессор, в разы увеличили отгрузки в Армению, Грузию, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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Расследователи The Insider напомнили о показательном эпизоде: в сентябре 2024 года на полигоне "Ангарский" (временно оккупированный Крым) российские снайперы из спецподразделений минобороны, силовых структур и гражданские стрелки провели соревнования по стрельбе на дальние дистанции. И самым популярным оружием там были:

На дистанции 1600 метров:

– американские Desert Tech SRS (семь участников из 36);

– британские Accuracy International AXSR (семь участников из 36);

– австрийские Steyr Mannlicher SSG (еще семь участников).

Винтовки российского производства использовали только семь стрелков, и лишь четверо – российские патроны.

На дистанции в 3200 метров популярнее всего были:

– американские Desert Tech SRS (восемь участников из 28);

– российские ORSIS (шесть стрелков) и Accuracy International AXSR (еще шесть из 28).

24 участника из 28 предпочли американские патроны Hornady и Berger.

В этом турнире участвовал в том числе Z-блогер Александр Арутюнов, неравнодушный к американскому оружию. В сентябре 2023 года он опробовал на стрельбище Barret M107А1 (производства США), назвав ее лучшей антиматериальной винтовкой в мире.

В The Insider назвали одним из поставщиков американского оружия в Россию москвича Сергея Александровича Кириченко 1982 года рождения. Кстати, в соцсетях он хвастался фотографиями с Арутюновым, сделанными на тех самых крымских соревнованиях.

"Маржинальности этого бизнеса могут позавидовать колумбийские наркобароны. Если в США Proof Research MDT в калибре 6,5 Creedmoor стоит $2900–3200, то в Москве за аналогичную винтовку Кириченко просит $17 000", – рассказали журналисты.

Многие оружейные компании из Европейского Союза, Турции и Соединенных Штатов после начала российской войны против Украины "подозрительно" увеличили поставки оружия соседям РФ. Масштабы "поражают воображение", написали в издании.

К примеру, экспорт в Армению, Грузию, Казахстан и Кыргызстан за три года вырос в два с половиной раза.

Если в 2019-м Италия поставила Армении всего 68 стволов, то в 2023-м – уже 1862. Та же Италия в 2020 и 2021 годах вообще не продавала оружие Кыргызстану, но в 2022-м эта цифра составила 882 единиц, в 2023-м – 4434.

Грузия в 2021 году импортировала из США 431 ствола, а в 2022 году увеличила импорт практически в десять раз – до 4140.

Самым крупным каналом поставок соседям России остается экспорт из Турции в Грузию, который вырос с 8426 стволов в 2019 году до 18 843 в 2023-м.

Самый крупный европейский производитель, напрямую связанный с российским получателем его продукции, – это люксембургский холдинг Beretta.

The Insider выяснил, что его работа с агрессором не прекратилась ни после введения эмбарго ЕС, ни после начала полномасштабной войны.

"Грешила" в этом плане и Чехия. Спустя два года после оккупации Крыма и спустя два года после взрывов оружейных складов в чешском Врбетице, организованном ГРУ РФ, генконсул Чешской Республики в Санкт-Петербурге Карел Кюнл лично открыл презентацию в РФ чешских оптических прицелов, патронов, винтовок и пистолетов для охоты и спортивной стрельбы.

Дистрибьютор этого оружия – петербургская компания "Альянс". Она и сейчас продолжает получать чешские бинокли, прицелы и патроны.

"Оптика попадает в Россию через Турцию, а поставки чешских патронов идут через Казахстан", – заявили расследователи.

Снайперские винтовки и охотничьи ружья соседям РФ поставляет и небольшой американский оружейный магазин ABF (Энглвуд, штат Колорадо).

Согласно таможенным данным, за 2022–2023 годы эта фирма отправила в Казахстан 53 винтовки. Она же сотрудничала с российской компанией "Варяг" (последней даже после начала полномасштабной войны удается получать американское и европейское оружие).

Кстати, директор "Варяга" Владимир Гребенюк также возглавляет "Раменский стрелковый клуб", организовавший вышеупомянутый снайперский турнир в оккупированном россиянами украинском Крыму.

С Москвой не разорвала сотрудничество и немецкая Hans Wrage & Co (она всего лишь отказалась от прямых поставок оружия и амуниции россиянам).

Кстати, долей этой компании владеет Фрауке Леманн. Она же с 2011 года и до настоящего момента имеет в своем распоряжении 15,96% "Русимпэкса". Эта фирма импортирует в страну-агрессор японские карабины Miroku, немецкие карабины Anschutz, западные охотничьи ружья, патроны и прочее.

"С началом войны оборот компании сократился, но она продолжает работу", – указали в СМИ.

"Как это возможно? На помощь снова пришел Казахстан: прямые отгрузки оружия в Россию прекратились, но экспорт оружия в Казахстан с началом войны продемонстрировал значительный рост", – объяснили в The Insider.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Российские власти постоянно пытаются найти новые пути обхода международных ограничений. Для этого в Москве изменили порядок оплаты поставок российского газа для иностранных покупателей.

– Тем временем правоохранительные органы США, Великобритании и стран Европейского Союза раскрыли крупную сеть по отмыванию денег для международных преступников, в том числе из России. Услугами ее организаторов пользовались наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы.

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