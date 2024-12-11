Российские спецслужбы не сидят на месте: в ГУР объяснили активизацию поджигателей авто и трансформаторных будок. Видео

В Главном управлении разведки подтвердили, что российские спецслужбы продолжают вербовать украинцев, чтобы они поджигали военные автомобили и трансформаторные подстанции. Россияне используют разные инструменты влияния на граждан Украины.

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Однако в большинстве случаев обещанные деньги спецслужбы страны-агрессора так и не выплачивают. Об этом в эфире OBOZ.Talk рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов.

"Это очень разные случаи при разных обстоятельствах. Можно просто напомнить, что российские спецслужбы не сидят на месте. Да, им стало гораздо труднее работать и в Украине, и в целом в мире. Но эта работа продолжается: подобные диверсии, поиск корректировщика или поджигателей техники или других объектов и имущества. Это все равно дешевле, чем текущее финансирование полномасштабного вторжения. Спецслужбы выходят на людей, манипулируют, давят. Инструментов влияния большое количество", – сказал он.

Юсов подчеркнул, что людям, которые в Украине чувствуют себя некомфортно, не обязательно подвергать себя опасности. Есть простой способ попасть в Россию – специально для этого был создан проект "Хочу к своим".

"Вы можете проинформировать, что хотите оказаться на территории Российской Федерации, у вас есть опыт коммуникации с российскими спецслужбами, вам здесь что-то не нравится. Украина реализует право таких людей оказаться там, где они хотят оказаться. Проект успешно функционирует и уже есть прекрасные положительные результаты. Поэтому экономьте свое время и здоровье", – отметил он.

Представитель Главного управления разведки посоветовал предателям обращаться не к российским спецслужбам, которые обманывают и в большинстве случаев не выплачивают деньги, а к государству Украина, которое эту потребность сможет реализовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской и Николаевской областях разоблачили трех мужчин, которые по заказу российских спецслужб поджигали автомобили ВСУ, почтовые отделения и трансформаторные подстанции. Россияне завербовали их через Telegram-каналы и обещали за диверсию деньги.

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