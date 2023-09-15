Российские суда 'Василий Быков' повреждены: что это за корабли и чем они важны для РФ

Утром 14 сентября Силы обороны нанесли сокрушительный удар по вражеским кораблям патрулирования из проекта "Василий Быков". Оба судна получили значительные повреждения и не могут выполнять свои задачи в море. Повреждение двух кораблей создает для врага заметные проблемы во всей системе обороны.

О том, что это за суда и чем они важны для России, пишет военный портал Defense Express. Отмечается, что таких кораблей в строю ЧФ РФ насчитывается четыре.

Корабли проекта 22160 являются важным звеном в системе обороны оккупантов. Они привлекались к патрулированию, защите от наших катеров-камикадзе, а также частично для выполнения задач ПВО и прикрытию выхода в море других российских военных кораблей.

Характеристики кораблей проекта "Василий Быков"

Патрульные корабли проекта 22160 класса "Василий Быков" - серия российских патрульных кораблей (корветов) 3-го ранга с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны.

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Тоннаж брутто – 1800 тонн.

Длина корпуса судна 94 м, ширина – 14 м, осадка – 4 м.

Скорость хода – 13 метров в секунду.

Экипаж состоит из 28 человек, однако может быть увеличен до 80 человек.

Набор вооружения кораблей проекта 22160:

Одна 76-мм арт-установка АК-176МА,

восемь ПЗРК "Игла-С" или "Ива",

один вертолет Ка-27 или Ка-29,

заявлена возможность размещения нескольких БПЛА "Орлан-10" на ангарной палубе

Как минимум на двух кораблях этого проекта вместо вертолета на площадке размещен "сухопутный" ЗРК "Тор".

"Данные о возможности использования на кораблях проекта 22160 модульных пусковых установок под ракеты "Калибр" или Х-35 типа Club-K не подтверждаются из открытых источников", – отметил военный портал

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 сентября Силы обороны поразили два российских патрульных корабля проекта "Василий Быков". Атака на флот оккупантов произошла в юго-западной части Черного моря, где враг ведет боевое дежурство.

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