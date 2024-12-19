Российские военные обратились на прямую линию Путина из украинского плена. Видео

Российские военнопленные задали свои вопросы кремлевскому диктатору Владимиру Путину, обратившись к нему на "Прямую линию". Подобное обращение они делали и годом ранее. Однако, как и в прошлом году, их просто проигнорировали.

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Проект "Хочу жить" опубликовал видео с этими обращениями. Главный вопрос, волнующий пленных: когда их вернут домой?

"Обменяйте всех военнопленных – украинских верните Украине, а российских заберите в Россию";

"Когда нас обменяют? Хочется поскорее домой и чтобы война закончилась, все уже устали";

"Когда уже обменяют всех больных и стариков?";

"Когда уже закончится весь этот балаган с войной?" – спрашивают пленные российские военные.

Многие также пожаловались Путину на то, что их мобилизовали, несмотря на тяжелые заболевания.

Кроме того, россияне заявили, что у них все это время пребывания в плену стоит статус "пропал без вести" и их родные не могут добиться того, чтобы он был изменен на "военнопленный". В результате их "не видят" и не обменивают.

С начала полномасштабной войны в украинском плену находятся тысячи российских военных – кадровые военные, мобилизованные, контрактники-добровольцы, срочники, завербованные заключенные. Многие потеряли всякую надежду на обмен.

Однако российскому военно-политическому руководству не интересны их судьбы. А кремлевский диктатор не хочет даже слушать о них. Во время многочасового общения с россиянами и пропагандистами Путин ответил на множество вопросов, но никоим образом не затронул проблему военнопленных.

Это последовательная позиция российской власти, которая игнорирует судьбы своих граждан. Кремль демонстрирует пренебрежение к людям, используя их как затратный ресурс.

Украина, в свою очередь, остается неизменной в стремлении к гуманитарному обмену пленными и продолжает призывать Россию провести масштабный обмен без дополнительных условий, чтобы вернуть домой всех граждан обеих стран независимо от их национальности, состояния здоровья или других обстоятельств.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее взятые в плен на Курщине российские морпехи обратились к властям РФ с просьбой включить их в списки на обмен. Военные РФ просили обменять их на бойцов полка "Азов", попавших в российскую неволю во время обороны Мариуполя.

А недавно пленный российский военный признался, что его командование приказывало убивать украинских пленных. "Нам говорили не сдаваться, а пленных обнулить!" – такими словами он описал приказы российского командования.

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