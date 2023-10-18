Российские войска активизировались у Марьинки, количество атак выросло вдвое, – Штупун

Оккупационные войска России в последнее время вдвое увеличили количество атак в районе Марьинки на Донетчине. За прошедшие сутки воины Сил обороны отбили 20 атак врага возле Марьинки и Новомихайловки, а раньше их было в среднем около 10.

Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в среду, 18 октября. Также, по его словам, в Донецкой области было зафиксировано две атаки оккупантов южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки.

При этом оккупанты несут потери. За последнюю неделю у них было "отминусовано" четыре самолета.

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Что касается Запорожского направления, то как отметил Штупун, там войска страны-агрессора изучают оборону ВСУ и пытаются вернуть позиции юго-западнее Роботиного.

При этом у украинских военнослужащих есть частичный успех южнее Роботиного.

За последнюю неделю в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" россияне потеряли как минимум 300 единиц своей военной техники и более трех тысяч оккупантов (раненными и мертвыми). Теперь противник проводит перегруппировку.

"За прошедшие сутки мы отбили пять атак врага, ожидаем дальнейшую активность, готовимся", – сказал Штупун.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты продолжают попытки окружить Авдеевку в Донецкой области. Город они пытаются штурмовать большими группами пехоты, преимущественно в бой враг бросает мобилизованных на временно оккупированных территориях и зеков из отрядов Шторм-Z.