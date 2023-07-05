Российские войска частично покинули ЗАЭС – Sky News

Россия в последние дни вывела часть своих войск с территории Запорожской АЭС. Местные жители тоже пытаются покинуть потенциально опасную зону.

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Об этом пишет британское издание Sky News. Отмечается, что из-за риска российского теракта на ЗАЭС гражданские, проживающие в населенных пунктах вокруг станции, начали выезжать из региона.

"Усилению тревоги способствовали российские заявления в блогах о том, что украинцы планировали атаковать станцию. Когда россияне обвиняют украинцев в подготовке к чему-то, это часто является признаком того, что они сами собираются это сделать, как мы видели в случае с Каховской дамбой", – отметило издание.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможной взрывчатке, которую видели на крыше станции. Кроме того, российский советник по ядерным вопросам заявил, что ночью 5 июля якобы ожидается "украинское нападение".

Все это указывало на то, что российские террористы могут устроить операцию под украинским флагом.

"Это вызвало тревогу и привело к тому, что многие украинцы внезапно покинули страну. Мы видим очереди на пересечении границы с Молдовой, которые тянутся на две мили, чего мы не видели уже несколько месяцев", – пишет Sky News.

В то же время издание, ссылаясь на свои источники, отмечает, что часть российских войск была выведена с территории станции в последние дни.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на крыше нескольких энергоблоков ЗАЭС российские оккупанты разместили предметы, похожие на взрывчатку. Он призвал весь цивилизованный мир внимательно следить за действиями оккупантов на станции.

В ГУР Минобороны Украины осудили распространение новых российских пропагандистских вбросов по ситуации на временно оккупированной Запорожской АЭС, называя их примитивной и ложной информационно-психологической операцией. Там подчеркнули, что информация о планах Украины атаковать станцию с использованием беспилотников не соответствует действительности.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что теракт, который могут устроить российские оккупанты на Запорожской АЭС, затронет весь мир. Такая атака будет иметь "огромное влияние" на Европу;

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