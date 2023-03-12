Российские войска не смогли продвинуться в Бахмуте, интенсивность боев выросла – аналитики

Российские оккупационные войска за 11 марта не смогли продвинутся в Бахмуте и его окрестностях. В населенном пункте продолжаются ожесточенные бои, однако наемники ЧВК "Вагнера" оказались зажатыми в городских районах.

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Эксперты отмечают, что оккупантам трудно добиться значительных успехов в Бахмуте. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Интенсивность боев в окрестностях Бахмута выросла. Путинская армия и наемники ЧВК "Вагнер" несут огромнейшие потери личного состава в попытках штурма города. Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска отбили атаки РФ на сам Бахмут.

Также захватчики пытались наступать к северо-востоку от Бахмута возле Парасковиевки (3 км к северо-востоку); к северо-западу от Бахмута вблизи Зализянского (10 км к северо-западу), Дубово-Васильевки (6 км к северо-западу) и Богдановки (6 км к северо-западу).

Официальный представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый отметил, что бои в Бахмуте за последнюю неделю были более интенсивными, чем на предыдущей, и что только за минувшие сутки в Бахмуте произошло 23 боевых столкновения.

Ранее сообщалось, что украинские защитники продолжают наносить сокрушительные удары по российским оккупантам в боях за Бахмут в Донецкой области. Только за сутки 10 марта враг понес потери в количестве более 500 человек ранеными и погибшими.

Напомним, Силы обороны Бахмута привлекли все ресурсы, не позволяющие противнику воплотить замыслы тотальной оккупации города, и создают ему серьезные препятствия для продвижения вперед.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ уничтожили большую часть наемников "Вагнера" в боях за Бахмут. Российские оккупанты деморализованы и понимают, что перспектива у них только одна – стать пушечным мясом.

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