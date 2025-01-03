Российские войска продвинулись на ряде направлений в Донецкой области: в ISW оценили ситуацию и рассказали, где идут бои. Карта

В первые дни нового 2025 россияне имели определенные успехи на востоке нашего государства. В частности, они смогли продвинуться в Белогоровке на Северском направлении.

Видео дня

Также имели оккупационные войска продвижения и в Донецкой области, в частности в районах Торецка, Покровска, Курахово и Угледара. О ситуации на линии фронта и ее изменениях рассказали в американском Институте изучения войны (ISW).

Аналитики ISW не увидели ни одного подтвержденного продвижения российских сил на севере Харьковской области за период с 31 декабря по 2 января – несмотря на то, что Россия в эти дни продолжала атаки вблизи Волчанска.

В то же время,украинские воины отражали попытки российских диверсионно-разведывательных групп пробраться на украинские позиции в городе.

Новый год российские пропагандисты начали с расписывания "успехов" вражеского войска на Лиманском направлении. Так называемые военкоры утверждали, что 1 и 2 января оккупационные войска продвинулись северо-западнее Кременной – в районе Ивановки, а также пересекли реку Жеребец.

Также россияне уверяли, что войска РФ продвигались в южной части Тернов, хотя и не смогли оккупировать населенный пункт полностью.

Однако никаких подтверждений этих утверждений аналитики не нашли.

Известно, что на протяжении 31 декабря – 2 января оккупанты продолжали наземные атаки на Купянском направлении – вблизи Западного и Двуречной, а также возле Загрызового, Лозовой, Новой Кругляковки, Колесниковки.

Атаковали россияне и к западу от Сватово – возле Первомайского, Копанки, Зеленого Гая, Надии; юго-западнее Сватового возле Новоегоровки, Твердохлебового, Новосергеевки.

Также оккупационные войска осуществляли атаки северо-западнее Кременной возле Макеевки, Ивановки, Ямполевки, Дружелюбовки, Грековки, Чернещины; к западу от Кременной вблизи Торского; юго-западнее Кременной возле Дибровы и в районе Серебрянского леса 31 декабря – 2 января.

На Лиманском направлении захватчики активно используют беспилотники с оптоволоконными кабелями, но "украинские силы перерезают оптоволоконные кабели или сбивают беспилотники из стрелкового оружия", уточнили в ISW.

Под Купянском действуют подразделения 27-й мотострелковой бригады (1-я гвардейская танковая армия), вблизи Загрызового – подразделения 15-го мотострелкового полка (2-я мотострелковая дивизия), а подразделения 272-го мотострелкового полка (47-я танковая дивизия) ), имеющие на вооружении термобарические тяжелые огнеметные системы, действуют вблизи Степной Новоселовки к юго-востоку от Купянска.

Продвижение россиян вблизи Северска в первые два дня нового 2025 года подтверждается геолокационными кадрами. По данным ISW, подразделения российской 7-й мотострелковой бригады (3-й общевойсковой армии, когда-то являвшейся "2 армейским корпусом ЛНР"), недавно продвинулся в Белогоровке.

С 31 декабря по 2 января российские войска продолжали наземные атаки северо-восточнее Северского в районе Белогоровки и Серебрянки.

Пытались россияне наступать и в Донецкой области, в частности в направлении Часова Яра. Российская пропаганда сообщала о продвижении оккупантов на севере города и вблизи Часовояровского огнеупорного завода в центре населенного пункта. Один из российских военных блогеров вообще заявил, что россияне оккупировали большую часть Северного микрорайона города. Подтверждений заявленных "успехов" на данный момент нет.

"2 января российский военный блогер заявил, что российские войска нанесли мощные удары планирующими бомбами и беспилотниками по украинским позициям на огнеупорном комбинате "Часов Яр", чтобы подготовиться к будущим наземным штурмам", – процитировали в ISW российскую пропаганду.

В период с 31 декабря по 2 января россияне продолжали наземные атаки как в самом Часовом Яру, так и вблизи близлежащих населенных пунктов – Григоровки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

По словам украинских военных, на этом направлении россияне в основном совершают пехотные штурмы, лишь изредка прибегая к ограниченному применению техники – чтобы "удивить" украинские силы. Передвижение штурмовиков россияне прикрывают с помощью противотуманных и дымовых шашек, такую же тактику они используют в районе Торецка.

В районе Часова Яра действуют части российской 98-й воздушно-десантной дивизии, а подразделения российского 1008 мотострелкового полка (6-я мотострелковая дивизия) недавно замечены вблизи Клещиевки.

Имели россияне успехи и в Торецке: они провели механизированный штурм, продвинувшись на запад и северо-запад в черте города. Это подтверждается геолокационными кадрами.

Один из кремлевских пропагандистов еще 31 декабря заявил, что российские войска контролируют примерно 60 процентов Торецка, оценки аналитиков с его заявлением почти совпадают.

"ISW сейчас считает, что российские войска оккупировали примерно 65 процентов населенного пункта", – говорится в материале.

Еще один российский "военкор" заявлял, что продвижению оккупантов с 1-й ОМСБр (51-й ОМСБр) якобы помогли удары российских дронов по украинской технике вблизи Торецка.

С 31 декабря по 2 января русские войска наступали в пределах самого Торецка, к северо-востоку от Торецка в районе Дилиевки, к западу от Торецка в районе Щербиновки и к юго-западу от Торецка в районе Леонидовки. Сообщается, что под Торецком работают операторы беспилотников 132-й отдельной мотострелковой бригады (51-й ОМСБр) РФ.

Подтвердили в ISW и продвижение россиян к востоку и югу от Покровска. Недавно захватчики оккупировали Воздвиженку к востоку от города, а также продвинулись к западу от Зеленого (южнее Покровска) и к северу от Новотроицкого (юго-западнее Покровска).

Кроме того, геолокационные кадры, опубликованные 1 января и геолоцированные 2 января, свидетельствуют, что российские войска недавно захватили Нововасильевку (юго-западнее Покровска и западнее Новотроицкого).

Российские пропагандисты 1 января заявили, что российские войска продвигаются к Удачному (к западу от Покровска вдоль автодороги Покровск-Межевая), а также что российские войска усилили наступательные действия к востоку от Мирнограда (восточнее Покровска).

"Другие российские военные блогеры утверждали, что российские силы атакуют и продвигаются в районе к югу от дороги T0406 (Покровск – Межевая. – Ред.) к юго-западу от Покровска, в частности в районе Соленого, Волкового и Песчаного. Несколько российских милблогеров утверждают, что российские войска захватили Соленое примерно 1 января, но ISW не нашло подтверждения этих заявлений", – отметили в ISW.

То, что россияне нарастили интенсивность атак в направлении Удачного юго-западнее Покровска и в районе Воздвиженки к востоку от города, по мнению аналитиков, сигнализирует о намерениях оккупационных сил подобраться к Покровску с флангов вместо того, чтобы штурмовать его фронтальными атаками с юга.

"1 января спикер Группы войск на Хортице Украины майор Виктор Трегубов заявил, что российские войска пытаются обойти Покровск, поскольку им не хватает ресурсов для прямых фронтальных ударов по более урбанизированным районам города", – добавили в ISW.

По данным Генштаба ВСУ, на протяжении 31 декабря – 2 января бои на Покровском направлении продолжались вблизи Воздвиженки, Проминя, Миролюбовки, Лисовки, Новых Трудов, Зеленого, Даченского, Шевченко, Волкового, Песчаного, Успеновки, Соленого, Котлино, Нововасиловки и Новоеленовки.

На Покровском направлении действуют подразделения российского отряда спецназа "Вега" (24 бригада спецназа Главного разведывательного управления Генштаба РФ).

Также россияне недавно продвинулись на Кураховском направлении – восточнее Петропавловки – и захватили Солнцевку.

А вот заявления российских "военкоров" о якобы захвате Кураховской ТЭС и продвижении к югу и юго-западу от Курахового и к западу от Шевченко пока ничем не подтверждаются.

"Некоторые российские милблогеры утверждали, что российские войска полностью захватили Курахово, но другие утверждали, что российские войска не захватили весь город. Связанный с Кремлем российский милблогер заявил, что российские войска захватили лишь примерно 80 процентов Курахово", – добавили аналитики.

В последний день 2024 года и первые два дня 2025-го российские войска вели наступательные действия возле Курахово, а также на северо-западе, в районе Петропавловки и Шевченко, и к западу от города, в районе Дачного.

Украинские воины, держащие оборону на направлении, считают, что целью захватчиков является выход на трассу Н-15 Курахово ––город Запорожье. Они также в последнее время снизили интенсивность штурмовых действий, стали меньше использовать бронетехнику после значительных потерь в октябре и ноябре, а также постоянно привлекают резервы, в том числе и новобранцев с минимальной подготовкой.

На Кураховском направлении действуют подразделения российского 33-го мотострелкового полка (20-я мотострелковая дивизия). Под городом подмечены подразделения 68-го танкового полка, а в самом городе – подразделения 110-й и 114-й мотострелковых бригад.

Вблизи Дачного действуют подразделения 238 артиллерийской бригады и операторы беспилотников 346 бригады спецназа ГРУ.

Аналитики также подтвердили, что российские силы недавно продвинулись на Угледарском направлении: геолокационные кадры, опубликованные 31 декабря, свидетельствуют об успехах россиян к северу от Константинопольского (к северо-западу от Угледара).

31 декабря и 1-2 января российские войска вели наступательные действия северо-западнее Угледара в районе Улакли, Константинополя, Янтарного, Константинопольского и Разлива.

"Сообщается, что подразделения российского 102-го мотострелкового полка (150-я мотострелковая дивизия) действуют близ Успеновки (к северу от Угледара), а подразделения 238-й артиллерийской бригады и 5-й ОМСБр (51-я ОМСБр) северо-западу от Угледара", – отмечено в материале.

1 и 2 января российские войска продолжали наступление в районе Великой Новоселки – без подтвержденных успехов.

Начиная с 31 декабря, русские войска вели наступательные действия у самой Великой Новоселки, к северу от Великой Новоселки в районе Новых Комаров, к юго-востоку от Великой Новоселки в районе Раздольного, к югу от Великой Новоселки в районе Нескучного и к западу от Великой Новоселки в районе Новоселки.

"Российский источник утверждает, что украинские силы контратакуют вблизи Великой Новоселки", – уточнили аналитики.

В то же время, украинские воины отмечают, что возле Великой Новоселки россияне прибегают к преимущественно пехотным штурмам, технику привлекают в незначительном количестве.

На Гуляйпольском направлении в последние дни наблюдается определенное затишье. А вот вблизи Работино оккупанты продвинулись к северу в районе Белогорья (село расположено к северо-востоку от Работино).

Российские пропагандисты даже распространяли сообщения, что оккупанты поднимали российский триколор в центре Белогорья, но затем отошли на прежние позиции.

"Блогер утверждал, что Белогорье является спорной "серой зоной", но российский рейд в населенном пункте указывает на то, что российские силы захватили Луговское (восточнее Белогорья). Другой российский милблогер заявил, что еще рано утверждать, что российские войска контролируют Белогорье", – отметили в ISW.

1 и 2 января российские войска вели наступательные действия в районе Новоандреевки (к северо-западу от Работино). А российский источник утверждал, что 31 декабря украинские войска безуспешно контратаковали вблизи Орехова (к северу от Работино) и Каменского (к северо-западу от Работино).

31 декабря и 1-2 января российские войска продолжали наступать на Приднепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр. Там действуют беспилотники 205-й отдельной мотострелковой бригады (49-й ОМСБр) РФ.

Напомним, ранее в ISW заявили, что российские войска могут переключить усилия по наступлению на Покровск на другую цель. Такой сценарий возможен из-за того, что прошлогодних целей – захват всей Донетчины и создание "буферной зоны" на севере Харьковщины, оккупантам достичь не удалось, а переключение усилий на Покровск также не дало им значительного прогресса.

Так что оккупанты могут начать искать другой способ "продать" российскому населению очередную "победу".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!