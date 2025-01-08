Российские войска продвинулись в районе Торецка и намерены использовать свой успех: в ISW раскрыли замысел агрессора. Карта

Российские войска недавно продвинулись в Торецке и вышли на северо-западную административную черту города. Это может помочь россиянам уменьшить украинский выступ на Торецком направлении и лишит Силы обороны возможности бить по ближним тылам врага в районе Часова Яра и Покровска.

Видео дня

Также из Торецка враг может планировать продвигаться в направлении Константиновки вдоль трассы, соединяющей эти два города. О ситуации и возможных дальнейших действиях оккупационных войск говорится в аналитическом материале Института изучения войны (ISW).

Судя по геолокационным кадрам от 6 января, российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Цветочной и вышли на северо-западную админграницу Торецка. Некоторые российские пропагандисты также утверждали, что оккупанты продвигались по улице Пирогова в северной части города, однако аналитики ISW подтверждений таких продвижений не нашли.

Также они пока считают преувеличением заявления роспропаганды о контроле оккупантов над 90% Торецка: по оценкам ISW, захватчики по состоянию на 7 января контролировали примерно 71% территории населенного пункта.

Особенно ожесточенные бои за Торецк шли с июня 2024 года. Этот город нужен россиянам для дальнейшего уменьшения украинского выступа в районе и лишения Сил обороны возможности обстреливать российские тылы вблизи Часова Яра и Покровска, захват которых для РФ является приоритетом.

"Сначала российские силы использовали ограниченную боевую силу, включая элементы российской 51 общевойсковой армии (бывший 1-й армейский корпус "ДНР"), территориальные войска и некоторые элементы Центрального военного округа, чтобы активизировать боевые действия под Торецком в июне 2024 года. С июня 2024 года российские войска добились медленных успехов в Торецке и близлежащих населенных пунктах, но в последние недели активизировали наступательные операции и добились тактических успехов в северной и северо-западной части города", – говорится в материале.

При этом в последнее время россияне прибегли к изменению тактики наступления. Удерживающие оборону в Торецке украинские воины констатировали: если раньше оккупанты атаковали огневыми группами численностью примерно по 5 человек, то в последние дни они атакуют взводами до 20 штурмовиков.

Российские же "военкоры" отмечают другую особенность измененной тактики: оккупанты отказались от сосредоточения атак в одном месте и штурмуют одновременно в нескольких районах. Помогает им в этом преимущество в живой силе: оккупанты могут бросать в штурмы больше личного состава, благодаря чему добиваются продвижения.

Если россияне закрепятся в северо-западной части Торецка и в Щербиновке, к западу от этого города, аналитики прогнозируют возможные дальнейшие попытки российских войск продвигаться вдоль трассы Т-05-16 в направлении Константиновки через Нелиповку, Плещеевку и Иванополье и поля вокруг этих населенных пунктов. Целью продвижения будет давление на южный край Краматорской агломерации, которую аналитики ISW определили как "остов украинской обороны на Донетчине".

"Российские войска также могут попытаться усилить наступление к северо-западу от Торецка и к югу от Часрва Яра в направлении Белой Горы и Александро-Шултиного, чтобы уничтожить украинский "карман" в этом районе и выравнять линию фронта к западу и юго-западу от Константиновки. Такой прогресс усложнил бы способность Украины контратаковать в ближнем тылу России на юго-восток от Часова Яра, в том числе в направлении Клещиевки, и позволил бы российским войскам развернуть дополнительные артиллерийские системы в радиусе Константиновки и управлять беспилотными летательными летательными аппаратами (FPV) в пределах досягаемости города", – предположили аналитики.

Еще одним вариантом дальнейших действий оккупантов могут быть их попытки продвинуться на запад и северо-запад от Нью-Йорка и Леонидовки в направлении автомагистралей H-20 Донецк – Константиновка и H-32 Покровск – Константиновка, чтобы давить на Константиновку дальше с юга и создать более стабильный южный фланг для наступления на этот город.

При этом у россиян есть шансы на более быстрое продвижение, чем они имели в Торецке: на западе и севере города – только поля и небольшие населенные пункты. Поэтому, считают аналитики, российские подразделения при условии достаточных резервов бронетехники на Торецком направлении могут попытаться повторить короткие, тактически важные механизированные штурмы – вроде тех, которые они проводили на Кураховском и Угледарском направлениях осенью 2024 года.

Кроме того, учитывая недавние продвижения российских войск к востоку от Покровска, успехи в Торецке россияне могут использовать для ликвидации украинского "кармана" между Воздвиженкой и Торецком.

"Продвижение россиян восточнее Покровска и западнее Торецка может быть частью постоянных усилий, направленных на получение оппортунистических достижений по захвату любой территории, несмотря на ее относительную незначительность", – добавили аналитики ISW.

Во всяком случае, считают в Институте изучения войны, россияне хотят вырваться из городской среды Торецка и продвинуться в более открытые районы с небольшими населенными пунктами. В таких условиях шансы оккупантов на успех, как показывают последние месяцы, значительно растут.

Именно в полях и небольших населенных пунктах на Покровском, Кураховском на Угледарском направлениях осенью 2024 года российские войска продвигались максимально быстро – особенно по сравнению с тяжелыми для них боями в городах. Например, в Торецке на то, чтобы пройти 12 км через город, у россиян ушло не менее 6 месяцев. А бои за Часов Яр ведутся с апреля 2024-го.

Другое дело – сельская местность и поля. К западу от Селидово, которое россияне захватили в конце октября прошлого года, они с тех пор продвинулись на 18 км к западу, а продвижение от захваченного в начале октября Угледара составляет примерно 20 км к северу и северо-западу.

"Российские позиции в северо-западном Торецке сейчас находятся в 12 километрах от юго-восточной окраины Константиновки, и российские войска, вероятно, попытаются продвинуться прямо вдоль трассы Т-05-16 Торецк-Константиновка. Российские войска, вероятно, смогут угрожать в Константиновке на протяжении ближайших двух-трех месяцев, но только если они смогут достичь скорости продвижения на открытых территориях к северо-западу от Торецка, подобной скорости, с которой они продвигались на Кураховском и Покровском направлениях", – отметили аналитики.

В то же время они отмечают, что российская группировка в Торецке, вероятно, меньше, чем российские силы на Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях. К тому же, предполагают в ISW, оккупанты на Торецком направлении не имеют приоритетного доступа к российским резервам, поэтому с переброской на этот участок фронта достаточно для обеспечения стремительных темпов продвижения количества войск и техники могут возникнуть проблемы.

Аналитики считают, что в случае, если российское командование не усилит группировку на Торецком направлении войсками из других участков фронта, она вряд ли станет серьезной угрозой Константиновке.

Наступление на этом направлении вели преимущественно подразделения 51-й общевойсковой армии (бывшего "1-го армейского корпуса "ДНР"): в частности речь идет о 132-й и 9-й мотострелковых бригадах и 80-м отдельном разведывательном батальоне "Спарта". По данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, там еще могла быть задействована 55 российская отдельная мотострелковая бригада, однако больше ее участие в боях за Торецк, по словам аналитиков ISW, нигде не упоминается.

Если российское командование решит продолжать наступательные действия на Торецком направлении силами все той же 51 общевойсковой армии, в ISW прогнозируют, что продвижение оккупационным войскам будет даваться непросто и медленно – из-за деградации упомянутых подразделений после шести месяцев городских боев.

В то же время, не исключено, что командование армии государства-агрессора может принять и другое решение, в частности, впоследствии на Торецкое направление могут передислоцировать силы из Покровского и Кураховского направлений. Однако это вряд ли произойдет, пока не будут достигнуты поставленные цели вблизи Покровска и Курахово, которые являются для РФ приоритетными.

При этом аналитики не могут с уверенностью сказать, в чем могут заключаться приоритетные цели оккупантов на Покровском направлении. С одной стороны, российские войска продвигаются восточнее и юго-западнее Покровска, что наталкивает на мысль, что они хотят окружить город. В то же время из активности оккупантов в западном направлении к югу от Покровска создается впечатление, что они стремятся выйти на админграницу между Донецкой и Днепропетровской областями.

На Кураховском направлении основные усилия россиян направлены на ликвидацию украинского "кармана" у реки Сухие Ялы, однако в будущем не исключено, что они также будут пытаться продвигаться в направлении Днепропетровщины.

Кроме того, не исключено, что оккупационную группировка на Торецком направлении российское командование решит усилить переброской подразделений с Купянского направления, в частности с участка фронта, где захватчики атакуют в направлении Боровой.

Однако довольно вероятным остается и сценарий, когда россияне не захотят деприоритизировать ни одно из направлений, где ведутся боевые действия, ради достижения успехов на Торецком направлении.

"Российские войска ведут наступательные действия разной интенсивности по всему фронту, пытаясь сдерживать украинские силы и удерживать стратегическую инициативу. И оно (российское командование. – Ред.), возможно, предпочтет продолжение этого непрерывного давления на украинские силы по всей линии фронта вместо передислокации сил на Торецкое направление, хотя российские наступательные операции на Константиновку из Торецкого района могут дать российским силам возможность сделать наиболее значимое с оперативной стороны продвижение вдоль линии фронта. В настоящее время ISW не готов прогнозировать, как россияне будут оценивать усилия под Торецком", – резюмировали аналитики.

Напомним, накануне в ISW рассказали о ситуации на Курщине после начала украинского наступления. По наблюдениям аналитиков ВСУ там добились тактических успехов. Тем временем россияне жаловались на дальнобойные удары по своему тылу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!